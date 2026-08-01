Crisis en Ceuta: España instaló una barrera flotante en la frontera con Marruecos mientras ascienden a 67 los muertos

El gobierno español reforzó el control fronterizo tras la llegada masiva de unos 60.000 migrantes. La crisis ya dejó al menos 67 fallecidos y provocó nuevas tensiones dentro de la Unión Europea por las políticas migratorias.

El gobierno de España reforzó este sábado la frontera de Ceuta con la instalación de una nueva barrera flotante, mientras continúa la crisis migratoria desatada por la llegada de aproximadamente 60.000 migrantes al enclave español en el norte de África . En paralelo, el balance de víctimas fatales ascendió a 67 personas , según confirmaron las autoridades.

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La ciudad autónoma amaneció envuelta en una intensa niebla y con un importante despliegue de efectivos militares y de la Guardia Civil , que controlaban el paso fronterizo con Marruecos . Durante la jornada, continuaron registrándose intentos de cruce, mientras numerosos jóvenes emprendían el camino de regreso al territorio marroquí.

El Ministerio del Interior informó la colocación de una barrera neumática sobre el espigón que separa Ceuta de Marruecos , uno de los dos únicos límites terrestres entre África y la Unión Europea , junto con Melilla . La estructura cuenta con 500 metros de longitud, una altura de entre 30 y 70 centímetros sobre la superficie, y u n metro de profundidad bajo el agua, proporcionando un bloqueo en el paso.

El dispositivo fue instalado por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) y complementa una línea previa de boyas fondeadas por el Ejército español .

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , confirmó que el número de fallecidos aumentó a 67 . Según explicó, algunas víctimas murieron ahogadas al intentar alcanzar la costa, mientras que otras perdieron la vida durante una estampida registrada en la zona del espigón fronterizo. Pese a la gravedad de la situación, el funcionario aseguró que la normalización del operativo ya comenzó. "En menos de 48 horas la normalidad se está alcanzando" , afirmó durante una conferencia de prensa realizada en Ceuta.

El ministro también indicó que cerca de 48.000 migrantes ya habían regresado a Marruecos, gracias a la cooperación entre ambos países. "Marruecos no supone ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable", sostuvo.

Una frontera todavía bajo presión

Mientras continúan los controles, en la ciudad marroquí de Tánger cientos de personas aguardaban transporte para regresar desde la frontera, muchas de ellas descansando en la estación ferroviaria tras varios días de incertidumbre.

En tanto, sobre la ruta hacia Fnideq, localidad lindera con Ceuta, seguían observándose grupos de migrantes caminando hacia el vallado fronterizo, algunos incluso descalzos.

Los taxistas y choferes de colectivos evitaban trasladarlos por temor a posibles sanciones, mientras la Policía marroquí reforzó los controles sobre todos los vehículos que circulaban hacia esa zona.

La ciudad española, de aproximadamente 84.000 habitantes, enfrentó en apenas unas horas una de las mayores crisis migratorias de su historia reciente, con la llegada simultánea de decenas de miles de personas por mar y a través del perímetro fronterizo.

Las autoridades todavía no determinaron qué desencadenó la llegada masiva de migrantes. No obstante, distintos testimonios señalaron que circularon rumores sobre una supuesta apertura de la frontera, amplificados mediante publicaciones en redes sociales y plataformas utilizadas principalmente por jóvenes, como Discord.

Los investigadores analizan si existió algún grado de coordinación o si el fenómeno respondió a una movilización espontánea impulsada por la difusión viral de información sobre las rutas de acceso y el cruce hacia territorio español.

La crisis genera nuevas tensiones en Europa

La situación provocó fuertes repercusiones políticas dentro de la Unión Europea. En Italia, el Gobierno encabezado por Giorgia Meloni anunció la suspensión parcial del funcionamiento del espacio Schengen respecto de España.

Posteriormente, el Ministerio del Interior italiano aclaró que los controles adicionales solo alcanzarán a ciudadanos extracomunitarios procedentes desde territorio español y no afectarán a los españoles.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, rechazó las críticas y recordó que quienes parten desde Ceuta igualmente deben atravesar controles policiales antes de ingresar al resto del territorio europeo.

Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al Embajador de Italia. https://t.co/8ZDSZ1Il5c — José Manuel Albares (@jmalbares) July 30, 2026

Francia, en tanto, decidió multiplicar por cinco el número de policías y gendarmes desplegados en la frontera con España para evitar ingresos, bloqueando los cruces.

El presidente Pedro Sánchez pidió evitar divisiones dentro del bloque europeo y calificó lo ocurrido en Ceuta como "una violación y un ataque a la integridad territorial de España". Además, reclamó una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de los 27 países miembros de la Unión Europea.

"Una actitud así, motivada por prejuicios, informaciones falsas, ignorancia o intereses políticos, no solo es contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen, sino que también va en contra de los intereses a largo plazo de Europa", escribió Sánchez en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El mandatario también recordó que la mayoría de los socios europeos expresó su respaldo a España, aunque cuestionó a aquellos gobiernos que impulsaron medidas para restringir temporalmente la libre circulación dentro del espacio Schengen.

La crisis revive el recuerdo de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron hacia Ceuta en apenas dos días durante otra disputa diplomática entre España y Marruecos.