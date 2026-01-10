Ursula Von der Leyen aseguró que Europa "apoya plenamente" a los manifestantes que protestan en Irán

La presidenta de la Comisión Europea condenó la represión del régimen iraní, reclamó la liberación de los detenidos y advirtió que los responsables de la violencia quedarán “del lado equivocado de la historia”.

La titular del Ejecutivo comunitario reclamó el fin de la represión en Irán y la liberación de los detenidos durante las protestas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , expresó este sábado el respaldo total de Europa a los manifestantes iraníes que desde hace dos semanas protagonizan protestas en distintas ciudades del país , en un contexto de represión violenta que ya dejó decenas de muertos y miles de detenidos.

“Las calles de Teherán y de muchas ciudades del mundo resuenan con los pasos de mujeres y hombres que reclaman libertad. Libertad para expresarse, reunirse, viajar y, sobre todo, vivir libremente. Europa les apoya plenamente ”, afirmó la funcionaria en un mensaje difundido en redes sociales.

Von der Leyen condenó de forma “inequívoca” la respuesta de las autoridades iraníes frente a las protestas, a las que calificó como legítimas , y advirtió que quienes ordenaron la violencia “ serán recordados en el lado equivocado de la historia ”.

Además, exigió la liberación inmediata de los manifestantes encarcelados , el restablecimiento del acceso pleno a Internet y el respeto a los derechos fundamentales , luego de que se confirmara que el país acumula más de 36 horas de interrupciones en la conectividad , según denunció la plataforma NetBlocks .

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre , cuando comerciantes del Gran Bazar de Teherán salieron a las calles para denunciar el deterioro de la situación económica , el desplome del rial y la alta inflación , pero rápidamente se extendieron a más de cien ciudades y derivaron en cuestionamientos directos al régimen y al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí .

Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, al menos 51 personas murieron desde el inicio de las manifestaciones. En tanto, la organización Human Rights Activists News Agency eleva la cifra a 65 fallecidos y más de 2.300 detenidos.

En paralelo, la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, aseguró que la “inaceptable represión” contra manifestantes pacíficos demuestra que el régimen iraní “teme a su propio pueblo”.

Donald Trump afirmó que Irán "mira hacia la libertad" y aseguró que EEUU está listo para ayudar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, se pronunció este sábado sobre la situación en Medio Oriente con un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que aseguró que Irán estaría “mirando a la libertad como nunca antes” y afirmó que el país norteamericano está listo para intervenir.

"Irán está mirando hacia la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!", escribió Trump, en un tono enfático y con mayúsculas, una marca habitual de sus comunicaciones públicas.

El mensaje publicado por el mandatario se difundió en medio de una creciente ola de protestas en la República Islámica y de una escalada discursiva entre Washington y Teherán.