Irán, Cuba y Colombia rechazan la intervención militar de EEUU en Venezuela

Países cercanos a Venezuela y otros aliados de su presidente Nicolás Maduro como Irán, Cuba y Colombia rechazaron este sábado los ataques de EEUU contra la nación caribeña .

El mandatario norteamericano Donald Trump confirmó en su red Truth Social un ataque a gran escala y la captura de Maduro junto a su esposa, que fueron sacados del país.

El gobierno venezolano denunció una "gravísima agresión militar" de Washington luego de que se escucharon fuertes explosiones en la capital y decretó el estado de excepción.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país", señaló la diplomacia iraní en un comunicado.

Cuba denunció un "terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano" y contra América.

Por su lado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques "con misiles" en Caracas y ordenó medidas en la frontera para atender una posible crisis humanitaria. Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reúna de "inmediato".

Histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denunció un "terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano" y contra América, según una publicación del presidente Miguel Díaz-Canel. El líder cubano pidió una "reacción de la comunidad internacional" contra el "criminal ataque" de Estados Unidos.

El expresidente boliviano Evo Morales manifestó que repudiaba "con total contundencia" el "bombardeo" de Estados Unidos. "Venezuela no está sola", añadió el líder indígena en X.

El senador demócrata Brian Schatz sostuvo en X que Estados Unidos no tiene "intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra". "Ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida", criticó.

Por su parte, el senador Rubén Gallego manifestó que se trata de una acción "ilegal": "No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela".

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que el país norteamericano capturó a Nicolás Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela. Sucedió después de las operaciones de la administración republicana contra Caracas y otras ciudades aledañas.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!“, expresó Trump en su red social.