El líder militar de Irán amenazó con un ataque preventivo tras los comentarios de Donald Trump









Al mismo tiempo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ordenó el miércoles a las fuerzas de seguridad que no repriman las protestas.

El gobierno iraní comenzó a pagar el miércoles el equivalente a 7 dólares al mes para subvencionar el alza de productos básicos como arroz, carne y pasta, con la intención de aliviar las tensiones.

El jefe de ejército de Irán amenazó con un ataque preventivo debido a la "retórica" contra la República Islámica, tras el comentario de Donald Trump de que si Teherán "mata violentamente a manifestantes pacíficos", Washington "acudirá en su rescate".

Mientras tanto, el presidente del país, Masud Pezeshkian, ordenó el miércoles a las fuerzas de seguridad que no repriman las protestas. Si bien la figura más importante de la república islámica es el líder supremo llamado Alí Jamenei, el pedido de Pezeshkian estaría demostrando que el gobierno se encuentra preocupado.

“Los estamos observando de cerca. Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, creo que serán golpeados muy duro por Estados Unidos”, fue el comentario de Trump el domingo. Por otro lado, Netanyahu afirmó ese mismo día que, el consejo de ministros que Israel es “solidario con la lucha del pueblo iraní, con sus aspiraciones a la libertad y a la justicia”.

Muchos temen que Israel, un estrecho aliado de EEUU, vuelva a atacar al país como hizo durante la guerra de 12 días contra Teherán en junio. En esa ocasión, el país del oriente eliminó a una serie de altos cargos militares y científicos nucleares, y Washington bombardeó sitios de enriquecimiento nuclear iraníes.

Los comerciantes advierten que el precio de artículos esenciales como el aceite de cocina probablemente se triplicarán por la presión derivada del colapso del rial iraní y el fin de un tipo de cambio preferencial dólar-rial para importadores y fabricantes.

Los comerciantes advierten que el precio de artículos esenciales como el aceite de cocina probablemente se triplicarán por la presión derivada del colapso del rial iraní y el fin de un tipo de cambio preferencial dólar-rial para importadores y fabricantes. "Más de una semana de protestas en Irán refleja no solo el empeoramiento de las condiciones económicas, sino también la ira acumulada durante mucho tiempo por la represión gubernamental y las políticas del régimen que han llevado al aislamiento global de Irán", expresaron desde el centro de estudios Soufan Center, con sede en Nueva York.