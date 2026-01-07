Irán: al menos 36 muertos y 2.000 detenidos en las protestas + Seguir en









Las manifestaciones comenzaron el domingo 28 de diciembre y se extendieron a 92 ciudades en 27 provincias.

El presidente estadounidense Donald Trump, le advirtió a Irán de que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, EEUU “acudirá en su rescate”. @emilykschrader

Se registraron al menos 36 muertes y más de 2.000 personas detenidas desde el inicio de las manifestaciones en Irán. La cifra proviene de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en EEUU. Las manifestaciones se extendieron a más de 92 ciudades en 27 de 31 provincias.

La agencia de noticias semioficial Fars, considerada cercana a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, informó el lunes que 250 policías y 45 miembros de la fuerza Basij, integrada por voluntarios de la Guardia, resultaron heridos en las manifestaciones. Sin embargo, el Gobierno de Irán no continuó brindando información exacta sobre los disturbios.

En Teherán, el Gran Bazar, uno de los mercados más relevantes del país, permaneció cerrado por segundo día consecutivo, con la mayoría de los comercios con las persianas bajas en señal de protesta por la fuerte depreciación del rial y el avance de la inflación. Esto, se repitió en otras zonas del país, Shiraz, Fasa, Bandar Abás, Tabriz, Qazvín, Gonabad y Neyshabur.

De acuerdo al ámbito estudiantil, precisamente en la Universidad Islámica Azad de Kermanshah, la policía ingresó para desalojar a los estudiantes que se mostraban en contra de las políticas de los ayatollahs. Se hizo uso de gas lacrimógeno para dispersar a comerciantes y alumnos.

protestas iran video Represión en Irán tras diez días de protestas contra el régimen. Por otro lado, en el condado de Malekshahi, en la provincia iraní de Ilam, a unos 515 kilómetros al suroeste de la capital del país, Teherán, se investigaron muertes de varios manifestantes. Debido a esto, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, encargó al Ministerio del Interior del país la formación de un equipo especial para llevar a cabo una “investigación exhaustiva” de lo ocurrido en la provincia de Ilam.

Además, la presidencia también reconoció un “incidente en un hospital de la ciudad de Ilam”, donde fuerzas de seguridad con equipo antidisturbios ingresaban a un hospital donde buscaban a manifestantes, según los activistas. El asalto al hospital provocó críticas por parte del Departamento de Estado de EEUU, calificándolo como “crimen”. Donald Trump ante las protestas en Irán El viernes, el presidente estadounidense Donald Trump, le advirtió a Irán de que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, EEUU “acudirá en su rescate”. Luego de que, el ejército estadounidense capturara el sábado al presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado desde hace mucho tiempo de Teherán, los dichos cobraron mayor importancia. Estas protestas, las cuales comenzaron el 28 de diciembre, se convirtieron en las más grandes en Irán desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial desencadenó manifestaciones en todo el país. Sin embargo, Irán se viene enfrentado a varias rondas de protestas en todo el país en los últimos años.