La familia de Nahuel Gallo aguarda por su liberación en Venezuela: "Estamos esperanzados y con mucha fe"

Tras señales del gobierno venezolano sobre excarcelaciones, la familia del suboficial detenido hace más de un año renovó el reclamo por su libertad y la de todos los presos políticos.

La expectativa por una eventual liberación de Nahuel Gallo se reactivó luego de recientes señales del gobierno venezolano vinculadas a excarcelaciones , en un contexto político abierto tras la caída de Nicolás Maduro . En ese marco, su esposa, María Gómez , atraviesa horas de fuerte incertidumbre , aunque sostiene la esperanza de un desenlace inminente.

"No tenemos ningún tipo de información confirmada pero estamos esperanzados y con mucha fe de que lo que tanto hemos pedido, por lo que tanto hemos luchado, se dé hoy", expresó Gómez, al cumplirse trece meses desde la detención. El entorno familiar sigue de cerca cada novedad oficial y diplomática, sin que hasta el momento existan confirmaciones formales sobre el caso.

La mujer reconoció que el proceso podría demandar tiempo. "Entendemos que va a ser un proceso y que llevará horas, pero esperemos que se dé. Tengo el corazón en la boca", afirmó. Al mismo tiempo, insistió en que el reclamo excede la situación personal de su esposo. "No hay transición ni libertad en Venezuela si hay inocentes encerrados todavía. La libertad tiene que ser para todos", subrayó.

El caso de Gallo se inscribe en una serie de detenciones de ciudadanos extranjeros y opositores políticos en Venezuela, muchas de ellas denunciadas como desapariciones forzadas por organismos internacionales y por el propio Gobierno argentino . La familia realizó presentaciones ante la ONU , la OEA y diversas entidades de derechos humanos , además de gestiones ante Gendarmería Nacional Argentina .

"Nosotros hicimos todo lo legalmente correcto para lograr la liberación de Nahuel Agustín. Están elevadas las denuncias ante todos los organismos internacionales y Argentina sigue haciendo los llamados necesarios en los foros correspondientes", remarcó Gómez.

La detención de Nahuel Gallo en Venezuela

La detención se produjo en diciembre de 2024, cuando Gallo viajó a Caracas para reencontrarse con su familia. Fue interceptado en la frontera colombo-venezolana y su paradero permaneció oculto durante varias semanas, lo que motivó la intervención de la Cancillería argentina y una escalada en la tensión bilateral. Actualmente permanece recluido en la prisión de El Rodeo I, señalada por organismos de derechos humanos por la falta de garantías judiciales.

Durante los primeros meses de encierro, María Gómez y su hijo Víctor permanecieron en las inmediaciones del penal. "Yo estuve fuera de la cárcel del Rodeo I durante tres meses con Víctor y lo único que nos decían era que nos largáramos. Yo sabía que Nahuel estaba ahí, mi corazón no se equivocaba", recordó.

nahuel gallo gendarme secuestrado venezuela Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024. @agus_ollag

La situación fue reforzada por el testimonio de Iván Colmenares, ciudadano colombiano que compartió celda con el gendarme argentino. Relató condiciones de detención extremas, coacciones y violencia sistemática. "Nos encapuchaban, nos esposaban, nos pegaban con los rifles. Uno tenía que quedarse quieto porque había consecuencias", denunció, y señaló que Gallo pasó meses sin contacto con su familia.

Cada día 8 intensifica la angustia de su esposa. "Son trece meses de desaparición forzada. Espero que hoy sea el último 8. Estoy demasiado nerviosa, angustiada y con la fe intacta", expresó. La falta de información oficial mantiene la presión sobre las autoridades venezolanas y los organismos internacionales.

Al referirse a antecedentes recientes, Gómez mencionó la liberación de ciudadanos españoles detenidos en Venezuela. "Me emocioné cuando leí lo de los españoles. Sus mamás lucharon mucho. Me puedo imaginar la emoción que sintieron. Es lo que espero sentir acá", señaló.

El caso de Nahuel Gallo permanece como una de las prioridades de la agenda diplomática argentina y se consolidó como un símbolo del reclamo internacional por la liberación de detenidos bajo cargos políticos en Venezuela.