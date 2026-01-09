De cuánto es la fortuna de Bernard Arnault, el líder del lujo mundial + Seguir en









El magnate aprovechó una herencia familiar para construir un imperio en la moda de lujo.

Actualmente, es el presidente y director ejecutivo de LVMH, la mayor corporación de artículos de lujo del planeta.

Bernard Arnault es un empresario y magnate francés, y el presidente y CEO de LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), el mayor grupo de lujo a nivel global. Su gran influencia en la moda, el diseño y la cultura global, logró que su imperio crezca hasta posicionarlo entre los hombres con más fortuna del mundo.

Arnault se convirtió recientemente en el séptimo hombre más rico del mundo, según un listado de Forbes, y en el único europeo dentro del ranking, que se encuentra liderado por empresarios norteamericanos. Gracias a su nueva posición, el empresario se posiciona como una de las figuras centrales de la elite económica mundial.

Arnault nació en Francia, y residió en París durante toda su vida.

Consiguió entrar en el rubro tras cobrar una herencia de su padre, quien trabajaba como empresario en el rubro de la construcción, con la que adquirió la firma de lujo Christian Dior. A partir de esa adquisición, el magnate construyó un imperio de la moda que hoy incluye alrededor de 70 marcas reconocidas, como Louis Vuitton, Sephora, Moët & Chandon, Tiffany & Co. y Dior.

En su trayectoria, el empresario logró mantenerse como líder mundial dentro de su rubro. Sus cinco hijos trabajan con él y forman parte del grupo: su hija Delphine dirige Dior, su hijo Antoine ocupa un rol estratégico en el conglomerado, Alexandre y Frédéric gestionan la administración de su empresa y, su hijo menor, Jean, conduce el departamento de relojes de Louis Vuitton.

El patrimonio de Bernald Arnault Según el ranking oficial de Forbes en 2025, la fortuna de Arnault se valúa en US$ 154.100 millones. Durante septiembre del año pasado, el magnate sumó US$ 11.200 millones a su patrimonio, ya que el grupo LVMH se consolida con una gran estabilidad, lo que llama la atención de los inversores que buscan márgenes rentables. Gracias a este crecimiento en su fortuna, el empresario saltó del décimo al séptimo lugar en el ranking de Forbes. Con 76 años, Arnault mantiene su liderazgo en el mercado de la moda de lujo, a la par de su influencia en las inversiones internacionales.

