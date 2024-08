Venezuela: Corina Machado aseguró estar en la "clandestinidad temiendo por su vida y por su libertad"

En el mismo sentido se pronunció el presidente del Congreso venezolano, Jorge Rodríguez, quien remarcó: "Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos su jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron, y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad”, sostuvo el funcionario.