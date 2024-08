Venezuela: Edmundo González Urrutia llama a Nicolás Maduro a parar "violencia y persecuciones"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/EdmundoGU/status/1822383246232932644&partner=&hide_thread=false Defender la verdad no es un delito. Delito es no acatar la voluntad popular expresada el 28 de julio.



Sigamos juntos, defendiendo la verdad y la voluntad popular. pic.twitter.com/YIq3BfIDaX — Edmundo González (@EdmundoGU) August 10, 2024

"Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito, protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito, cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito", remarcó González Urrutia en su video.