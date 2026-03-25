Víctimas de Jeffrey Epstein dieron detalles sobre sus días de encierro: "Le gustaba ver el miedo en nuestros ojos"

Un grupo de mujeres dio una entrevista grupal abordando sus sensaciones durante los días junto al delincuente. Además, hablaron de la exposición tras saberse sus nombres con la desclasificación de los archivos del caso.

Las mujeres hablaron a la BBC y dieron detalles de viajes y de la isla.

Supervivientes del depredador sexual Jeffrey Epstein rompieron el silencio en una entrevista grupal. Allí, una de ellas declaró que al financista "le gustaba ver el miedo" en los ojos de ellas mientras cometía sus crímenes e hicieron hincapié en la sensación de seguridad que les daba el anonimato antes de la publicación de los archivos del Departamento de Justicia de EEUU .

"Llega un punto en el que te sentís asfixiado y necesitás respirar, y siento que esta es mi manera de intentarlo", sostuvo sentada junto a otras cuatro supervivientes que se presentaron ante la cadena británica.

Las mujeres hablaron de su reclusión en la isla privada Little St. James mientras otras relataron momentos escalofriantes en el rancho de Epstein en Nuevo México . Por el lado de Harrison, sostuvo su rechazo a la publicación de los documentos por miedo a perder su anonimato: " No es normal ver la cara de tu agresor todos los días durante seis años en la televisión ", recalcó.

Ella conoció a Epstein en Florida cuando tenía 18 años y, al igual que otras supervivientes, dijo que todo comenzó con un masaje y que sufrió una violación de su parte el mismo día de su cumpleaños.

Lisa Phillips se refirió a cómo percibían a Epstein, sobre quien dijo que "le gustaba ver el miedo en los ojos de sus víctimas".

Por su parte, Lisa Phillips, quien por aquel entonces era modelo, también habló sobre las conexiones de Epstein con el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor y relató la historia de una amiga suya -quien quiere permanecer en el anonimato- a la que le ordenaron tener relaciones con el británico.

Según su relato, su amiga fue al apartamento de Epstein en el Upper East Side de Nueva York en 2003, donde le indicaron que entrara en una habitación para consumar el acto. "Le gustaba ver el miedo en nuestros ojos. Creo que le gustaba que estuviéramos paralizadas y asustadas, sin saber qué hacer", aseguró.

Por último, su compañera Chauntae Davies compartió con el canal imágenes nunca antes vistas de un viaje obligado junto a Epstein en su avión privado a África. En las fotografías aparecía la socialité Ghislaine Maxwell, una de las cómplices, junto al actor Kevin Spacey y el expresidente Bill Clinton.

"En aquel entonces, lo describí en mi diario como el grupo de personas más ecléctico que uno pudiera imaginar... era casi como estar en un campamento, porque viajábamos a cinco países diferentes en cinco días. Fue un viaje único en la vida, y lamentablemente, se vio empañado por lo que sucedía a puerta cerrada", aseguró Davies, quien declaró que Epstein la violó en su isla privada tras haberla contratado para darle masajes.

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein Otra de las víctimas describió que los cómplices del financista se mostraba como "un grupo de personas ecléctico", inclusive Maxwell. Imagen: Telemundo

La princesa heredera de Noruega habló de sus vínculos con Jeffrey Epstein: "Fui manipulada y engañada"

La princesa heredera de Noruega Mette-Marit dio detalles sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, al declarar que la manipuló y engañó. Además, agregó que se sintió insegura durante un encuentro en 2013 en una de las mansiones del estadounidense en Palm Beach, Florida.

Mette-Marit está casada con el príncipe heredero Haakon, el sucesor al trono, y ambos hablaron el jueves con la emisora noruega NRK en una entrevista de 20 minutos que se realizó el mismo día en que concluyó el juicio penal contra su hijo, Marius Borg Høiby.

La entrevista con NRK marcó la primera vez que la pareja real se sentó con periodistas para abordar las repercusiones de la princesa con Epstein y su relación suscitó preguntas sobre su criterio, aunque no se le acusa de ninguna irregularidad. "Me siento tan manipulada, y cuando te manipulan, no te das cuenta al principio", declaró Mette-Marit en una entrevista de 20 minutos en la que estuvo a punto de llorar en varias ocasiones.