La princesa heredera de Noruega habló de sus vínculos con Jeffrey Epstein: "Fui manipulada y engañada" + Seguir en









La mujer dio una entrevista para abordar las repercusiones de su relación con el financista. Lo conoció por primera vez en 2011 y el contacto entre ambos continuó hasta 2014.

La princesa dio una entrevista a una cadena de noticias noruega en la cual reveló que desconocía el costado de depredador de Epstein. BBC

La princesa heredera de Noruega Mette-Marit dio detalles sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, al declarar que la manipuló y engañó. Además, agregó que se sintió insegura durante un encuentro en 2013 en una de las mansiones del estadounidense en Palm Beach, Florida.

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Mette-Marit está casada con el príncipe heredero Haakon, el sucesor al trono, y ambos hablaron el jueves con la emisora noruega NRK en una entrevista de 20 minutos que se realizó el mismo día en que concluyó el juicio penal contra su hijo, Marius Borg Høiby.

La princesa de Noruega habló de sus vínculos con Jeffrey Epstein La entrevista con NRK marcó la primera vez que la pareja real se sentó con periodistas para abordar las repercusiones de la princesa con Epstein y su relación suscitó preguntas sobre su criterio, aunque no se le acusa de ninguna irregularidad. "Me siento tan manipulada, y cuando te manipulan, no te das cuenta al principio", declaró Mette-Marit en una entrevista de 20 minutos en la que estuvo a punto de llorar en varias ocasiones.

Mette-Marit ya se había disculpado por la situación en la que puso a la familia real. Conoció por primera vez al financiero en 2011 y el contacto entre ambos continuó hasta 2014. Los archivos de Epstein contenían cientos de menciones a la princesa heredera, quien afirmó en 2019 que lamentaba haber tenido contacto con él.

La noble también declaró que no sabía que Epstein era un delincuente sexual y abusador, en cambio sostuvo que solo lo vio interactuar con adultos y que nunca presenció nada ilegal. También comentó a NRK que siente un grado de culpa por las víctimas de Epstein y que pasó años procesando su relación y las acusaciones en su contra.

Noruega Jeffrey Epstein Mette-Marit conoció por primera vez al financiero en 2011 y el contacto entre ambos continuó hasta 2014. Los archivos de Epstein incluyen intercambios de correos electrónicos entre ambos y mostraron una relación que algunos percibían como una amistad cercana. En octubre de 2012, Epstein escribió que estaba en París “buscando esposa” y Mette-Marit respondió que París era “buena para el adulterio”, pero que las “escandinavas” eran “mejor material de esposa”. En otro conjunto de mensajes, los correos mostraron que Mette-Marit tomó prestada durante varios días en 2013 una propiedad de Epstein en Palm Beach, Florida. Ella explicó que la estadía se organizó a través de un amigo en común, y que fue esa visita la que derivó en el encuentro que la dejó tan insegura que llamó a Haakon a su casa. Un exprimer ministro de Noruega fue hospitalizado en medio del escándalo por su vínculo con Jeffrey Epstein El exprimer ministro de Noruega, Thorbjørn Jagland, fue hospitalizado de urgencia este martes por una crisis nerviosa producto de las nuevas revelaciones del caso Epstein, que vinculan estrechamente al delincuente sexual estadounidense, con el político de 75 años. El exjefe del Comité Nobel, se encuentra bajo investigaciones locales por corrupción agravada vinculada a Epstein, un caso completamente inusual en una de las naciones con más transparentes del mundo. El abogado de Jagland, Anders Brosveet, aprovechó para desvincular a su cliente con Epstein, y negó que Jagland haya intentada quitarse la vida, luego de la difusión de los archivos. "La información que ahora se ha reproducido en público sobre el estado de salud de Jagland no se corresponde con la realidad", aseguró el letrado, en una carta dirigida a la prensa. Por otra parte, Helge Lurås, el periodista que firmó el artículo sobre la salud del exmandatario, sostiene que Brosveet "ha cambiado su versión" sobre el motivo del ingreso y que a los periodistas "se nos dijo otra cosa".