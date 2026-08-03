Mauricio Pochettino acordó una renovación con la Selección de EEUU hasta 2030 + Agregar ámbito en









El argentino seguirá al frente de la selección estadounidense y dirigirá la próxima Copa del Mundo, tras el anunció de la Federación de ese país.

Mauricio Pochettino acordó una renovación con la Selección de Estados Unidos hasta 2030 @ussoccer

Tras su participación positiva en el Mundial 2026, Mauricio Pochettino acordó la extensión de su contrato para seguir como seleccionador de Estados Unidos hasta el 2030.

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En la Copa del Mundo disputada en su país logró llevar al equipo a los octavos de final, donde fue eliminado por Bélgica.

El DT argentino de 54 años, partidario de un estilo de juego ofensivo y de alta presión, se hizo cargo de la selección estadounidense en 2024 tras dejar el Chelsea a principios de ese año, y tenía un contrato que se extendía hasta el Mundial de 2026.

"Mauricio y su cuerpo técnico creen en el futuro del fútbol en Estados Unidos y nuestro nuevo proyecto nos permite aprovechar los avances de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) y el impulso de la Federación Estadounidense de Fútbol", dijo JT Batson, presidente ejecutivo y secretario general de la Federación Estadounidense de Fútbol, en un comunicado de prensa.

Bajo el liderazgo de Pochettino, Estados Unidos terminó primero de su grupo en el Mundial, por delante de Australia, Paraguay y Turquía, y los seis puntos que sumó supusieron el mayor total jamás conseguido por la selección en el torneo.