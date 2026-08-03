Donald Trump anunció el inicio de nuevas negociaciones con Irán: las claves del conflicto en Medio Oriente + Agregar ámbito en









El presidente de Estados Unidos aseguró que las conversaciones comenzarán este lunes y afirmó que varios aliados impulsaron una desescalada del conflicto.

Donald Trump aseguró que las conversaciones con Irán comenzarán este lunes tras cancelar un ataque militar anunciado el sábado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las negociaciones con Irán se reanudarán este lunes, apenas un día después de anunciar la cancelación de un ataque militar contra la República Islámica. El mandatario sostuvo que la decisión fue impulsada por pedidos de países aliados y aseguró que existe la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.

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Durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, Trump explicó que las conversaciones comenzarán este lunes por la tarde y que representan un nuevo intento por reducir la tensión entre Washington y Teherán: "Ellos conocían el alcance del ataque porque lo vieron formarse. Ahora lo que estamos haciendo es que estamos hablando con ellos en forma de una negociación. Comienza mañana por la tarde, y ya veremos", afirmó el mandatario.

Las declaraciones llegan apenas un día después de que Trump revelara que había cancelado un "gran ataque" contra la República Islámica. Según explicó, la decisión respondió a los pedidos realizados por varios socios estratégicos de Estados Unidos, quienes consideraron que existían condiciones para alcanzar un entendimiento diplomático.

El presidente estadounidense afirmó que varios aliados impulsaron una salida diplomática para evitar una escalada regional. Los aliados impulsaron una desescalada Trump aseguró que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e incluso Irán solicitaron frenar la ofensiva militar prevista por Washington. De acuerdo con su versión, esos contactos reforzaron la expectativa de que todavía es posible alcanzar un acuerdo: "Estamos listos para ir, pero cuando los aliados pidieron cancelarlo, nos hicieron decir algo así como: 'Bueno, veamos'. Y la razón por la que lo piden es que creen que hay un acuerdo", sostuvo el presidente estadounidense.

En ese sentido, agregó: "Hay un acuerdo sobre Ormuz, y luego habrá un acuerdo sobre lo nuclear, o podría llamarse la desnuclearización de Irán", al referirse a los objetivos que espera alcanzar mediante las conversaciones.

La postura de Trump coincidió con la información difundida por la agencia oficial saudita, que confirmó que el príncipe heredero Mohammed bin Salman mantuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense para pedir una desescalada del conflicto. Previamente, fuentes citadas por CNN habían señalado que el líder saudita transmitió su preocupación por la posibilidad de un ataque contra Irán y advirtió sobre las consecuencias que una ofensiva militar podría generar en la región. Trump sostuvo que Estados Unidos mantiene su capacidad militar mientras apuesta por un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní. Irán negó haber pedido frenar los ataques Pese al anuncio de Trump, los medios estatales iraníes rechazaron la versión de que Teherán hubiera solicitado suspender la operación militar estadounidense. La agencia semioficial Fars respondió con dureza a las afirmaciones del mandatario republicano y publicó el domingo: "¡Trump el tonto se ha quedado sin fuerza!". Mientras tanto, Trump evitó responder si el ataque cancelado tenía como objetivo instalaciones energéticas iraníes, aunque remarcó que Estados Unidos continúa "armado hasta los dientes y listo para actuar" en caso de que las negociaciones fracasen.