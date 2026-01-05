Los presos famosos que pasaron por la cárcel de Nueva York donde está Nicolás Maduro

El Metropolitan Detention Center albergó a criminales de la talla del Chapo Guzmán y la exsocia de Jeffrey Epstein. Los propios reclusos lo describen como “el infierno en la tierra”.

El Metropolitan Detention Center (MDC) ubicado en el barrio de Brooklyn en Nueva York, EEUU, volvió a quedar en el centro de la escena internacional al alojar a Nicolás Maduro , capturado el sábado pasado por Estados Unidos bajo la acusación de tener vínculos con el narcotráfico. Se trata del mismo penal que albergó a figuras que marcaron época por la gravedad y el impacto de sus causas judiciales.

Los propios reclusos lo describen como “el infierno en la tierra” . Ahora, con la detención de Maduro, volvió a cobrar protagonismo. Es que la cárcel, diseñada para aislar, controlar y quebrar psicológicamente a detenidos considerados de alto riesgo, fue el lugar elegido para que el presidente venezolano pase los días durante el tiempo que dure su juicio.

El proceso judicial en su contra comenzó este lunes. Ante el tribunal federal de Nueva York , Maduro se declaró "no culpable". “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, dijo el líder chavista y añadió: “Sigo siendo el presidente de mi país”. Su mujer Cilia Flores también se declaró inocente.

Entre los nombres más conocidos que pasaron por esas celdas se encuentra el rapero y empresario Sean “Diddy” Combs, detenido en una causa por tráfico y abuso sexual. Su arresto sacudió a la industria musical y lo llevó a enfrentar uno de los momentos más críticos de su carrera, bajo un régimen de aislamiento estricto y vigilancia permanente. Actualmente está en prisión, pero en otro penal.

Otro caso emblemático es el de Ghislaine Maxwell, exsocia del financista Jeffrey Epstein . Fue condenada por explotación sexual y abuso de menores, tras un juicio que destapó una de las tramas de abuso más escandalosas de las últimas décadas.

Maxwell, otrora pareja de Epstein, permaneció en el MDC bajo condiciones extremas, con monitoreo constante para evitar cualquier intento de autolesión. Fue condenada a 20 años de prisión por los crímenes cometidos.

El penal también alojó a Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua por narcotráfico. Su paso por el Metropolitan Detention Center estuvo marcado por un aislamiento casi total, previo a su traslado definitivo a una prisión de máxima seguridad, en medio de un operativo sin precedentes.

Más reciente es el caso de Luigi Mangione, acusado de asesinar al director de United Healthcare, un crimen que generó fuerte impacto en el sistema corporativo y sanitario estadounidense. Mangione permanece detenido en el MDC mientras avanza la investigación judicial.

Maduro no es el primer dirigente latinoamericano en pasar por sus celdas. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández estuvo allí más de tres años antes de ser condenado a 45 años por narcotráfico, pena que luego fue indultada por Donald Trump.

También permanecieron en el penal el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna; el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada; y figuras históricas del crimen organizado como John Gotti, además de miembros de Al Qaeda detenidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

MDC Brooklyn

Así es el MDC de Brooklyn: la prisión donde está detenido Nicolás Maduro

El MDC de Brooklyn es una mole de concreto y acero de varios pisos ubicada a metros del puerto de Nueva York, en una zona de alta seguridad, y a pocos kilómetros de puntos emblemáticos como la Quinta Avenida o Central Park. Fue inaugurado a comienzos de los años 90 para aliviar el hacinamiento carcelario de la ciudad y se levanta sobre antiguos depósitos portuarios.

Se trata de la única prisión federal operativa en Nueva York, luego del cierre en 2021 del penal de Manhattan tras el suicidio del empresario Jeffrey Epstein en 2019. El complejo está emplazado entre tribunales federales y oficinas de la fiscalía, conectados por pasillos internos que permiten el traslado de los detenidos sin exposición pública.

Rodeado por barricadas metálicas, muros y cámaras de largo alcance, el penal reforzó su vigilancia exterior tras el ingreso de Maduro. Aunque su diseño es vertical, cuenta con patios para actividad física, áreas médicas y una biblioteca, según reportes de la televisión pública PBS.

Construido para 1.000 internos, llegó a albergar 1.600 presos en 2019. Actualmente tiene 1.336 reclusos, de acuerdo con datos oficiales de la Oficina Federal de Prisiones (BOP). A eso se suma un funcionamiento con apenas el 55% del personal, según documentos judiciales citados por la agencia AP en noviembre de 2024.

La combinación de sobrepoblación y falta de guardias explica la frecuencia de peleas, agresiones y muertes violentas. Abogados defensores denunciaron celdas de pocos metros, encierros prolongados y serias falencias sanitarias. En 2019, una falla eléctrica dejó a los presos sin calefacción durante varios días en pleno invierno.

“Las condiciones en el MDC son inaceptables e inhumanas”, sostuvo la entonces fiscal general de Nueva York, Letitia James, al demandar al gobierno federal. “Estar encarcelado no debería implicar la negación de derechos humanos”, agregó.