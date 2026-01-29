Romeo y Julieta: se cumplen 431 años de la presentación de la obra más emblemática de Shakespeare

El dramaturgo inglés se inspiró en la historia de Luigi da Porto, quien escribió sobre su propio amor por Lucina.

En la primera función de 1595, Julieta fue interpretada por un varón, ya que las mujeres no podían actuar en el teatro.

El 29 de enero de 1595 , los escenarios de Londres recibieron por primera vez a los amantes más famosos de la historia: Romeo y Julieta .

Esta tragedia de William Shakespeare , basada en antiguos cuentos italianos, redefinió el concepto de amor romántico y prohibido, Y también consolidó al dramaturgo como una de las figuras literarias más influyentes de todos los tiempos.

Aunque el inglés no fue el creador original de la trama, sino que se inspiró en relatos como "The Tragical History of Romeus and Juliet" de Arthur Brooke y "Palace of Pleasure" de William Painter , su pluma elevó la trama a un nivel poético y filosófico , introduciendo personajes icónicos como Mercucio, amigo inseparable de Romeo, y creando frases que se convertirían en universales.

La historia de Romeo y Julieta, tal como la conocemos gracias a Shakespeare, es una obra de ficción , pero sus raíces tienen base histórica.

Los registros muestran que los Montesco y los Capuleto realmente existieron en Verona durante la Edad Media, y sus conflictos inspiraron relatos locales sobre amores y disputas trágicas . Incluso, son mencionados en la "Divina Comedia" de Dante.

Sin embargo, no hay evidencia de que los jóvenes protagonistas hayan vivido realmente.

La versión que llegó a Shakespeare tiene un origen italiano: Luigi da Porto (1485-1529) escribió "Historia de dos nobles amantes", tomando como referencia su propio amor con Lucina, y plasmó ese sufrimiento en la trama de los amantes, pero ambientando la trama en el Friuli.

La primera novela del autor menciona los enfrentamientos entre familias nobles, los Savorgnan del Monte y los Savorgnan de la Torre, que luego inspiraron los nombres de Montesco y Capuleto.

Curiosidades de Romeo y Julieta

Primeros estrenos y actores: la primera compañía en interpretar la obra fue Lord Chamberlain's Men, con Richard Burbage como Romeo y Robert Goffe como Julieta. Enese entonces, las mujeres no podían actuar en teatro , por lo que el papel de la protagonista lo interpretaba un joven varón.

Tiempo de composición: Shakespeare comenzó a escribir Romeo y Julieta alrededor de 1591 . Existen diferentes teorías sobre su finalización, donde algunas sostienen que la completó en 1594, mientras que otras apuntan a 1597. La obra tuvo varias ediciones, y la segunda de estas, publicada en 1599, agregaba alrededor de 800 versos adicionales y llevaba el título "La excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta".

Inspiración literaria: Shakespeare no creó la trama de la nada. Se inspiró en historias italianas y francesas recopiladas por autores como Arthur Brooke y William Painter, así como en los relatos de Mateo Bandello y referencias clásicas como "Las Metamorfosis" de Ovidio . La combinación de estas fuentes con su visión poética dio origen a personajes originales, como Mercucio y el Príncipe de Verona.

Paralelismo con la vida de Shakespeare: al igual que Romeo, Shakespeare experimentó el amor en un baile ; fue allí donde conoció a su esposa, Anne Hathaway . Este detalle de su vida personal pudo haber influido en la manera en que describió el primer encuentro de los amantes de Verona.

Impacto cultural inmediato: desde su estreno en 1595, la obra fue un éxito. Su influencia se extendió más allá del teatro, introduciendo expresiones al idioma inglés que se tradujeron a otros lenguajes y consolidando a Shakespeare como un referente literario mundial.

Las mejores adaptaciones de Romeo y Julieta en el cine

Romeo + Julieta (1996) – Baz Luhrmann

Esta adaptación moderna traslada la historia a la ciudad ficticia de Verona Beach, manteniendo el texto original de Shakespeare pero en un contexto contemporáneo, con más violencia y acción. Leonardo DiCaprio interpreta a Romeo, mientras que Claire Danes es Julieta.

La película utiliza armas de fuego en lugar de espadas y clubes nocturnos como escenario de los conflictos familiares. La banda sonora y la cinematografía contribuyen a acercar la tragedia a un público joven, renovando la vigencia de la historia.

Embed - Romeo and Juliet 1996 trailer

Romeo y Julieta (1968) – Franco Zeffirelli

Considerada la versión clásica más fiel a la obra original, Zeffirelli filmó la historia en locaciones italianas auténticas, con Olivia Hussey como Julieta y Leonard Whiting como Romeo.

El título destaca por su cercanía al texto de Shakespeare, los diálogos poéticos y la ambientación histórica del siglo XVI. Esta versión fue reconocida con un Oscar a la Mejor Dirección Artística y es valorada por capturar la inocencia y la intensidad del primer amor juvenil con gran realismo.

Embed - ROMEO AND JULIET (1968) - OFICIAL TRAILER

Romeo y Julieta (1936) – George Cukor

Esta adaptación temprana, protagonizada por Leslie Howard y Norma Shearer, se centra en la narrativa romántica y trágica de la obra, con un enfoque más teatral y elegante propio de la época dorada de Hollywood.

Aunque con ciertos recortes del texto original, logra transmitir la pasión y el conflicto entre las familias, destacando los aspectos dramáticos y la caracterización intensa de los personajes.

Romeo y Julieta (1936)

Romeo y Julieta (2013) – Carlo Carlei

Una versión moderna con locaciones italianas, donde Hailee Steinfeld interpreta a Julieta y Douglas Booth a Romeo. La película busca equilibrar fidelidad al texto con propuestas cinematográficas más modernas, enfocándose en la fuerza emocional de los personajes, las intrigas familiares y la tragedia que se desarrolla en Verona.