ATE corrió el paro en aeropuertos por una exigencia legal, pero mantiene medidas que ya afectan los vuelos

El gremio estatal reprogramó la huelga nacional tras advertencias por la ley de servicios esenciales y apunta al 9 de febrero, en medio de un fuerte reclamo contra la ANAC.

La protesta nacional de ATE en los aeropuertos prevista para este lunes 2 de febrero quedó en suspenso por razones legales, pero el conflicto con la ANAC sigue escalando y ya impacta en el funcionamiento del sistema aéreo. Por la obligación de respetar plazos para servicios esenciales, el sindicato movió el paro general al lunes 9 de febrero .

Aunque el cese total de actividades fue reprogramado, la conducción de ATE decidió profundizar la presión con un esquema de asambleas permanentes en todas las terminales del país. Esta modalidad operativa ya se traduce en demoras, reprogramaciones y complicaciones tanto en vuelos de cabotaje como internacionales , de acuerdo con reportes internos de las aerolíneas y de los propios trabajadores.

El trasfondo del conflicto está vinculado a un reclamo salarial no cumplido en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) . Desde el gremio denunciaron que el Gobierno retrotrajo un aumento que ya había sido liquidado en los recibos de sueldo, correspondiente al adicional por “racionamiento”, y además no acreditó los haberes en la fecha prevista .

“ El Gobierno tomó la incomprensible decisión de revertir un aumento ya acordado, reliquidar los salarios y dejar a los trabajadores sin cobrar ”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, al explicar el alcance de la medida.

Según detalló el dirigente, el incremento figuraba cargado en el sistema oficial de liquidaciones SARHA, lo que terminó de agravar el malestar entre los empleados del organismo.

Desde la autoridad aeronáutica, fuentes consultadas por Agencia NA señalaron que se encuentran trabajando para desactivar el conflicto y sostener la normal prestación de los servicios. Sin embargo, desde el frente sindical advirtieron que el plan de lucha será ratificado este lunes mediante un anuncio formal.

“No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento que ya había sido liquidado”, expresó Marcelo Belelli, referente de ATE en Ezeiza, quien sostuvo que la decisión oficial responde a una maniobra política y que, en los hechos, golpea de manera directa el poder adquisitivo de los trabajadores.

De concretarse la huelga el 9 de febrero, el paro se extenderá durante 24 horas y paralizará áreas consideradas estratégicas como control terrestre, sanidad, servicio de bomberos y administración, en los 30 aeropuertos del país. La medida implicará la cancelación total de los vuelos comerciales, con la única excepción de los servicios sanitarios, humanitarios, estatales y de trasplante de órganos.