Vladimir Putin desafió a Europa: "Si quieren quiere iniciar una guerra, estamos preparados inmediatamente"









Lo dijo previo a reunirse con el representante de EEUU Steve Witkoff por la evaluación de paz para Ucrania. El mandatario aseguró que su país "está dispuesto a luchar", como rechazo a las propuestas de Europa incluidas en el plan.

Además, recalcó que desde Rusia "no tienen intención de atacar Europa".

El presidente de Rusia Vladimir Putin adelantó este martes que su país "está preparado" para luchar si así lo quiere Europa, antes de su reunión con el representante de EEUU, Steve Witkoff para evaluar un plan de paz para Ucrania. En esa línea, rechazó las propuestas de las potencias europeas incluidas en el borrador.

"Ellos mismos se abstienen del proceso (de paz) y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente (de EEUU, Donald) Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra", aseveró Putin a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB.

Vladimir Putin adelantó que si Europa quiere la guerra, "Rusia está preparada" Putin denunció que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el citado plan exigencias "inadmisibles" para Moscú con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz", citó EFE. "Presentan exigencias que para Rusia son absolutamente inadmisibles. Ellos lo entienden y así culpan a Rusia de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos con claridad", sostuvo.

UE contra Rusia.jpg Putin denunció que los países europeos incluyen en el citado plan exigencias "inadmisibles" para Moscú con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz". Además, recalcó que desde Rusia "no tienen intención de atacar Europa" aunque añadió que si allí "de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo. Acá no debe haber ninguna duda".

Además, acusó a los europeos de vivir "en la ilusión" de que pueden asestar a Rusia una "derrota estratégica", cuando insistió en que su ejército tomó el bastión de Pokrovsk en la región de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra, algo que niega Kiev.

Putin remarcó que las potencias europeas se habían excluido de las conversaciones de paz sobre Ucrania porque cortaron contactos con Rusia, por lo que "están del lado de la guerra". Un representante de EEUU se reúne con Vladimir Putin en Moscú para evaluar la propuesta de paz de Donald Trump Una nueva reunión bilateral clave para las negociaciones por la paz entre Ucrania y Rusia tendrá lugar este martes. En detalle, el representante de Estados Unidos, Steve Witkoff, se verá con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, con el objetivo de tratar la propuesta de Donald Trump. El encuentro se da en un contexto de presiones por parte de la Casa Blanca a Kiev para que acepten la propuesta. “Creo que la administración se siente muy optimista”, expresó en la previa de la reunión bilateral la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.