Un representante de EEUU se reúne con Vladimir Putin en Moscú para evaluar la propuesta de paz de Donald Trump

Las negociaciones por un alto al fuego en Ucrania muestran signos positivos. La cita bilateral ocurre luego de las conversaciones que mantuvo la gestión estadounidense con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Una nueva reunión bilateral clave para las negociaciones por la paz entre Ucrania y Rusia tendrá lugar este martes. En detalle, el representante de Estados Unidos, Steve Witkoff, se verá con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, con el objetivo de tratar la propuesta de Donald Trump.

El encuentro se da en un contexto de presiones por parte de la Casa Blanca a Kiev para que acepten la propuesta. “Creo que la administración se siente muy optimista”, expresó en la previa de la reunión bilateral la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Este martes tendrá lugar una nueva jornada vital para el futuro de la guerra en Ucrania. Sin embargo, a pesar del acercamiento entre las partes, la tensión sobre el acuerdo sigue presente y desde Kiev buscan resistir la presión de Estados Unidos para firmar la propuesta impulsada por Trump.

Según trascendió, el documento presentado por la Casa Blanca para un armisticio incluía puntos como el retiro de tropas ucranianas de sectores de Donetsk - que hoy están bajo control ucraniano - y el reconocimiento por parte de Estados Unidos de los territorios de Donetsk, Lugansk y Crimea como parte de Rusia.

Desde el Kremlin calificaron el encuentro como “un paso muy importante hacia una resolución pacífica”. El portavoz ruso, Dimitri Peskov , detalló que Witkoff realizó “un trabajo muy intenso” durante las últimas semanas en sus contactos con Kiev para delinear la propuesta de paz del presidente estadounidense.

Según destacó el portavoz, Moscú valora “altamente” la iniciativa de Trump, convencido de que puede abrir una vía de negociación. Rusia, insistió, busca “resolver los problemas de seguridad para las generaciones futuras” y garantizar “la arquitectura futura de la seguridad europea”.

"La mediación estadounidense es muy efectiva”, aseguró que Moscú “Estamos preparados para contribuir a ello,

Por otro lado, desde el Kremlin volvieron a apuntar contra la UE y advirtió que la falta de diálogo complica cualquier entendimiento: “¿Cómo se pueden conocer las posiciones de otros colegas en un asunto tan complejo si no hay comunicación?”.

Entre los detalles a definir para alcanzar la paz, Peskov reiteró el rechazo a una eventual incorporación de Ucrania a la OTAN, algo que, afirmó, “supondría un peligro” para Rusia. Y volvió a marcar otro límite: “Estamos en contra de que Ucrania busque desplegar tropas extranjeras o fuerzas de la OTAN en su territorio, cerca de nuestra frontera”.

La postura de Ucrania

Desde Kiev buscan resistir estas condiciones y lograr apoyo internacional - sobre todo de la Unión Europea (UE) - ante los condicionamientos de Estados Unidos. En este sentido, Zelenski arribó a Irlanda el lunes por la noche para recibir un informe presencial del negociador ucraniano Rustem Umerov, después de una reunión previa en París con Emmanuel Macron. A su llegada, fue recibido por el prime ministro irlandés, Micheal Martin, quien aseguró: “Nuestro apoyo para el pueblo de Ucrania mientras defiende su libertad y su democracia permanece firme.”

Umerov celebró parcialmente que las negociaciones en Florida dejaron “avances significativos”, aunque reconoció que todavía quedan puntos “complejos” por resolver. Ese frente diplomático se superpone con tensiones dentro del propio gobierno ucraniano, tras la destitución de Andriy Yermak, jefe de Gabinete y figura central en las conversaciones con Washington, en medio de un escándalo de corrupción.

Donald Trump Volodimir Zelenski Archivo. Trump presiona a Kiev para que otorgue concesiones en medio de las negociaciones por la paz.

Por su parte, Zelenski confirmó que Kiev espera definiciones de la Casa Blanca. “Estamos esperando una conversación con el presidente de Estados Unidos sobre asuntos que resultan bastante desafiantes”, dijo el mandatario, que también alertó sobre un repunte de ataques rusos: “Rusia incrementa los lanzamientos de misiles y drones para quebrar la voluntad de los ucranianos. Esto representa una presión seria, no solo psicológica, sino también física sobre nuestra población”.

Por último, el presidente ucraniano sostuvo que el acuerdo de paz no debe tener gestos hacia Moscú y afirmó que "el agresor debe pagar por la agresión”.

En paralelo, la Unión Europea manifestó su inquietud ante el encuentro previsto entre Putin y Witkoff. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, advirtió que teme que “toda la presión se aplique sobre la parte más débil, porque esa es la forma más fácil de detener esta guerra cuando Ucrania se rinde”.