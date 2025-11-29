Ucrania: un masivo ataque ruso con drones y misiles deja sin luz a medio Kiev y profundiza la crisis energética

Más de medio millón de personas quedaron sin electricidad, según informaron las autoridades ucranianas. Se estima fueron atacaron por más de 36 misiles y casi 600 drones.

Un ataque masivo ruso con más de 600 drones y 36 misiles impactó este sábado en Kiev, capital de Ucrania , y otras regiones del país , dejando tres muertos, 37 heridos y a más de medio millón de personas sin electricidad , según informaron las autoridades ucranianas.

“Los rusos han lanzado alrededor de 36 misiles y casi 600 drones” , dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Previamente, el mandatario había afirmado que “Ucrania continúa trabajando de forma constructiva tanto como sea posible con Estados Unidos”. Queda en duda cuánto puede afectar a las negociaciones este ataque.

El bombardeo, que tuvo como principales objetivos la infraestructura energética y edificios civiles , causó daños graves en la red eléctrica, especialmente en la capital, donde casi la mitad de la ciudad quedó a oscuras . El presidente Volodímir Zelenski condenó el ataque y acusó a Rusia de seguir con su "plan de guerra": matar y destruir; mientras se avanzan en negociaciones diplomáticas para poner fin a la guerra.

“Los principales objetivos fueron infraestructura energética e inmuebles civiles ”, explicó Zelenski . El ministro de Energía informó que más de 500.000 usuarios en Kiev se quedaron sin electricidad. Otras decenas de miles sufrieron lo mismo en otros puntos del país.

El jefe de Gabinete de Ucrania renunció este viernes tras una redada anticorrupción realizada en su casa. Lo confirmó el propio presidente Volodímir Zelenski. Se trata de su asesor más cercano, nombrado en labores de negociación.

La renuncia la presentó el ahora exfuncionario Andriy Yermak (54), quien fue el asesor más cercano de Zelenski durante toda la guerra a gran escala con Rusia. El hombre se vio sometido a una presión cada vez mayor debido a un escándalo en aumento, aunque sin acusaciones de irregularidades.

Zelenski lo había nombrado recientemente en el puesto para dirigir negociaciones cruciales, mientras el presidente estadounidense de EEUU, Donald Trump, lidera una nueva campaña para poner fin a la guerra con Rusia.

La oficina anticorrupción de Ucrania, Nabu, y la fiscalía especializada anticorrupción (Sap) sostuvieron que habían descubierto un extenso plan para aceptar sobornos e influir en empresas estatales, incluida la empresa estatal de energía nuclear Enerhoatom.