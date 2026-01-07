Vocera de Donald Trump: "Las decisiones de Venezuela serán dictadas desde Estados Unidos"

Los movimientos geopolíticos de los EEUU se intensificaron en las últimas 24 horas, incluyendo una opereción contra un buque ruso en el Atlántico Norte , aunque aún no hay certezas sobre cómo se garantizará la gobernabilidad de Venezuela . Este miércoles, y luego de que Delcy Rodríguez ratificará su mandato y concrete cambios dentro de las Fuerzas Armadas chavistas , la vocera oficial de Donald Trump aseguró que las políticas venezolanas se tomarán desde Washington .

En conferencia, Karoline Leavitt afirmó que "en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela " y agregó que "seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América ".

"Todos los ingresos provenientes de la venta de crudo venezolano y productos serán depositados primero en cuentas controladas por Estados Unidos , en bancos reconocidos internacionalmente, para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos, y esos fondos serán distribuidos en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano" , resumió Leavitt, quien sostuvo que la cantidad de barriles serán " a discreción del gobierno de Estados Unidos".

El secretario de Estado, Marco Rubio, dio detalles del plan norteamericano para llevar adelante la transición política: " El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”.

En este sentido, también se hizo eco de la operación que se lleva adelante este miércoles cerca de las costas de Venezuela , donde EEUU interceptó dos buques petrolero s, lo que provocó un aumento de las tensiones con el gobierno ruso: " Como han visto hoy, dos barcos más fueron incautados. Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela” , precisó.

El plan de EEUU es establecer una “cuarentena” impuesta a Venezuela en los primeros momentos de la era posMaduro: “Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena”, sostuvo Rubio.

Trump anunció que Venezuela la entregará a EEUU entre "30 y 50 millones de barriles de petróleo"

Este martes, Donald Trump anunció que los recursos naturales del país sudamericano: no habría inversión estadounidense en el petróleo venezolano, sino que implementarían una intermediación comercial para apropiarse de los barriles. Aún no hay respuesta oficial desde Caracas.

El acuerdo fue anunciado por el presidente estadounidense a través de su cuenta de Truth Social: "Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos".

Según precisó, "este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos". "He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos", concluyó.