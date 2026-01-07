Intervención en Venezuela: Delcy Rodriguez nombró al nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial + Seguir en









El anuncio fue realizado por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, a través de un mensaje difundido en su canal de Telegram. La medida se implementó luego de la captura y extradición del exgobernante Nicolás Maduro.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez designó al General en Jefe Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez designó al General en Jefe Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La medida se implementó luego de la captura y extradición del exgobernante Nicolás Maduro, durante el ataque a "gran escala" desplegado por las tropas militares de EEUU en el país latinoamericano el sábado pasado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El anuncio fue realizado por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, a través de un mensaje difundido en su canal de Telegram. De esta manera, González López asume la Guardia de Honor en reemplazo del mayor general Javier Marcano Tábata, quien ocupaba también la jefatura de la Milicia Bolivariana. En tanto, la DGCIM, sustituye al mayor general Iván Rafael Hernández Dala, figura clave en la inteligencia militar y cercano colaborador de Maduro durante los últimos años.

Durante el anuncio oficial, Delcy Rodriguez expresó su reconocimiento a González López por “la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones”, al mismo tiempo que ratificó su confianza en la “trayectoria y vocación de servicio” del general, quien hace años que ocupa puestos estratégicos del aparato de inteligencia y seguridad venezolano.

General en Jefe Gustavo González López La carrera de González López incluye dos períodos al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), entre 2014 y 2018 y luego desde abril de 2019 hasta octubre de 2024. Según expresó Ñáñez, “las designaciones forman parte de una dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República”.

La trayectoria de Gustavo González López La carrera de González López incluye dos períodos al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), entre 2014 y 2018 y luego desde abril de 2019 hasta octubre de 2024.

Además, ocupó el cargo de ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre 2015 y 2016. En los últimos años, desempeñó funciones de gerencia en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante el último tramo de 2024 y a lo largo de 2025. Desde 2015, González López figura en la lista de sancionados por el gobierno de EEUU, acusado de presuntas violaciones a los derechos humanos durante su gestión en organismos de inteligencia. Ese mismo año, la Unión Europea también lo incluyó en su lista de sanciones, al considerar que tuvo un rol en la ruptura del orden constitucional, particularmente por su actuación en el proceso de conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. Además, dentro del oficialismo, su nombre está estrechamente vinculado al entorno de Diosdado Cabello, una de las figuras de mayor peso del chavismo, quien recientemente fue advertido por EEUU como posible objetivo de Washington si no coopera con la transición y el restablecimiento del orden institucional tras la caída de Maduro.