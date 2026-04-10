Xi Jinping aseguró que China no tolerará la independencia de Taiwán + Seguir en









El mandatario recibió a la presidenta de la oposición taiwanesa y se refirió a la relación de ambos países como "familiares". Así, indicó que la soberanía de la isla socava la paz del estrecho que mantienen en común.

"Los compatriotas a ambos lados del estrecho son todos chinos, miembros de una misma familia que desean la paz", sostuvo Xi al respecto.

China "no tolerará en absoluto" la independencia de Taiwán, de acuerdo con declaraciones durante este viernes del presidente Xi Jinping hacia la líder de la oposición de la isla. El mandatario recibió a la funcionaria Cheng Li-wun y agregó que su soberanía "es el principal responsable de socavar la paz" en la región del estrecho de la isla.

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La política Cheng Li-wun, presidenta del mayor partido de la oposición de Taiwán, el Kuomintang (KMT), se encuentra en China bajo lo que ella denominó una misión de paz para reducir la tensión, en un momento en que Pekín intensificó la presión militar contra la isla que reclama como parte de su territorio.

En una reunión celebrada en el Gran Salón del Pueblo, Xi le dijo a Cheng que el mundo actual no está del todo en paz y que la paz es algo precioso. "Los compatriotas a ambos lados del estrecho son todos chinos, miembros de una misma familia que desean la paz, el desarrollo, el intercambio y la cooperación", sostuvo, según comentarios difundidos por las cadenas de televisión de Taiwán.

China no tolerará la independencia de Taiwán Ambos lados del estrecho pertenecen a "una sola China", añadió Xi, según un comunicado separado de los medios estatales y agregó que "cuando la familia está en armonía, todo prospera". Además, recalcó que "la independencia de Taiwán es la principal culpable de socavar la paz en el estrecho de Taiwán; no la toleraremos ni la condonaremos en absoluto".

Por otro lado, China se niega a dialogar con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, alegando que es un "separatista", mientras la gestión taiwanesa le pidió a Cheng que inste a China a poner fin a sus amenazas.

Cheng Li-wun y xi jinping La política Cheng Li-wun, presidenta del mayor partido de la oposición de Taiwán, fue recibida este viernes por Xi. ABC Cheng le insistió a Xi que lo que el público de ambos lados anhela son relaciones beneficiosas entre ambos países y que las interacciones deben ser recíprocas. "Yo, Li-wun, espero sinceramente que algún día en el futuro tenga la oportunidad de ser la anfitriona y dar la bienvenida al secretario general Xi y a todos los aquí presentes en Taiwán", añadió, utilizando el título de Xi como líder del Partido Comunista. Cheng espera que, gracias a los esfuerzos de ambas partes, el estrecho de Taiwán deje de ser un foco de conflicto potencial y, desde luego, no se convirtiera en un "tablero de ajedrez en el que intervengan fuerzas externas". Así, ambas partes del estrecho deberían seguir planificando y creando mecanismos institucionalizados y sostenibles para el diálogo y la cooperación, añadió. EEUU es el principal valedor internacional y proveedor de armas de Taiwán, a pesar de la falta de relaciones diplomáticas formales. En ese sentido, Pekín le exigió repetidamente a Washington que deje de armar a Taipéi mientras el país americano respaldó los planes del gobierno de Taiwán de aumentar el gasto en defensa. China acelera sus exportaciones de autos y refuerza su avance global pese a tensiones en Medio Oriente El sector automotor de China atraviesa una etapa de fuerte contraste: mientras el consumo interno pierde impulso, las exportaciones se consolidan como el principal motor de crecimiento. En marzo, los envíos al exterior registraron un salto significativo, incluso en un contexto marcado por tensiones logísticas derivadas del conflicto en Medio Oriente. Según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China, las exportaciones crecieron un 73,7% interanual, alcanzando cerca de 700.000 unidades en un solo mes. El ritmo supera ampliamente el registrado en el inicio del año y confirma una tendencia de expansión sostenida. El contraste se evidencia puertas adentro. Las ventas domésticas cayeron un 15,2% interanual, acumulando seis meses consecutivos de retracción. Factores como el encarecimiento del combustible y la reducción de incentivos impactaron directamente en la demanda, especialmente en los vehículos de combustión.