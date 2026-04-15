EEUU asegura que China no enviará armas a Irán y advierte sobre su poder militar: "Somos los mejores luchando"

El presidente estadounidense aseguró que Beijing no asistirá militarmente a Teherán, destacó la cooperación bilateral y lanzó una advertencia sobre la capacidad bélica de su país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que China no enviará armas a Irán y combinó ese mensaje con una advertencia sobre el poder militar estadounidense , en medio de la tensión por el estrecho de Ormuz y las negociaciones abiertas por el conflicto en la región.

A través de una publicación en Truth Social, Trump sostuvo que Beijing respalda la reapertura del estrecho de Ormuz y aseguró que la medida beneficia tanto a China como al resto del mundo. “China está muy feliz de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz. Lo estoy haciendo por ellos también, y por el mundo” , expresó.

En ese mismo mensaje, el mandatario aseguró que la situación “no volverá a ocurrir” y destacó avances en la relación bilateral. Según indicó, China “ha acordado no enviar armas a Irán” , un punto que presentó como clave para reducir la escalada del conflicto.

Trump también se refirió a su vínculo con Xi Jinping y proyectó un escenario positivo para las próximas reuniones. En ese sentido, afirmó que recibirá un “gran abrazo” y destacó que ambos países están “trabajando juntos de manera inteligente y muy bien”. “¿No es mejor que pelear?” , planteó.

Pese al tono de cooperación, el presidente estadounidense incluyó una advertencia directa sobre la capacidad militar de su país. “Pero recuerden, somos muy buenos peleando, si tenemos que hacerlo, mucho mejor que cualquier otro” , afirmó, en una señal de presión en medio del conflicto con Irán.

Donald Trump anticipa el final de la guerra

En paralelo, Trump reiteró que la guerra con Irán está próxima a concluir y sostuvo que Teherán busca alcanzar un acuerdo con urgencia. “Veo la guerra muy cerca de terminar”, aseguró en una entrevista con Fox News, donde también afirmó que Irán intenta negociar “desesperadamente”.

El mandatario defendió además la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos, denominada “Furia épica”, al considerar que fue necesaria para frenar el desarrollo nuclear iraní. “Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso”, señaló.

donald trump

Negociaciones abiertas y posible nuevo encuentro

Trump dejó abierta la puerta a retomar las negociaciones diplomáticas en el corto plazo. Según indicó, las conversaciones podrían reanudarse “en dos días”, tras el fracaso de los contactos recientes.

En ese contexto, mencionó la posibilidad de que Islamabad vuelva a ser sede del diálogo entre Washington y Teherán. En una comunicación con una periodista, sugirió permanecer en la ciudad porque “algo podría pasar en los próximos dos días”, y destacó el rol de Pakistán en los intentos de mediación.