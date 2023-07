Ya son 40 las imputaciones a Donald Trump en la causa por los documentos clasificados

Cómo respondió Donald Trump a sus nuevas imputaciones

“Se trata de interferencia electoral al más alto nivel, están acosando a mi empresa, a mi familia y, sobre todo, me están acosando a mí; los cargos son ridículos, ellos lo saben mejor que nadie”, reaccionó Trump en declaraciones al canal Fox News. “Esto no estaría sucediendo si yo no estuviera delante de (el presidente) Joe Biden en numerosas encuestas” de intención de voto, agregó el exmandatario.