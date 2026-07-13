Comenzó la obra para conectar el Paseo del Águila con el Parque Alvear y recuperar 907 metros de costa

El municipio de San Isidro anunció el inicio de los trabajos para crear un nuevo corredor peatonal costero entre El Águila, el Parque Alvear y el río. La intervención permitirá liberar 907 metros lineales de costa y recuperar 2.350 metros cuadrados de espacio público.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, anunció el inicio de las obras del nuevo paseo costero que conectará el Parque El Águila con el Parque Alvear y el río. La intervención forma parte del Plan Costero municipal y permitirá conformar el tramo más largo de costa peatonal ininterrumpida del distrito.

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Según informó el municipio, la obra liberará y conectará 907 metros lineales de frente costero, desde El Águila hasta Puerto Libre inclusive. En total, se recuperarán 2.350 metros cuadrados de costa que se encontraban ocupados y serán reconvertidos en espacio público abierto.

El proyecto contempla la construcción de un paseo costero integrado con sendero aeróbico y peatonal, mejoras en el muro de contención existente, parquización, luminarias acordes al entorno natural y nuevo mobiliario urbano. Los trabajos ya comenzaron y tienen un plazo estimado de tres meses.

El nuevo corredor costero conectará el Parque El Águila, al norte, con el Parque Alvear y el río, al sur. La intervención apunta a liberar el frente costero y transformar una zona afectada por cerramientos e intervenciones privadas en un espacio de acceso público.

El proyecto fue desarrollado por la Secretaría de Planeamiento Urbano junto con la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del municipio. De acuerdo con la información oficial, la obra será ejecutada en su totalidad por el sector privado.

El municipio señaló que la intervención permitirá avanzar en la continuidad del paseo costero y sumar un nuevo sector de circulación peatonal junto al río. El objetivo es que vecinos y visitantes puedan recorrer la costa sin barreras en ese tramo del distrito.

Lanús destacó el inicio de los trabajos a través de un video publicado en sus redes sociales y remarcó que la obra forma parte de la recuperación del frente costero de San Isidro.

“Nuestra costa es de los vecinos, por eso seguimos trabajando para recuperarla, mejorarla y protegerla”, afirmó el intendente.

El jefe comunal sostuvo además que la intervención permitirá crear el tramo ininterrumpido más largo de la costa local. “Con esta obra logramos el tramo ininterrumpido más largo de nuestra costa, devolviéndole a los vecinos 907 metros de río sin barreras. Seguimos avanzando en la recuperación definitiva del frente costero para que sea público y para que todos los vecinos lo puedan disfrutar. Queremos un San Isidro que deje de darle la espalda al río”, agregó.

El Plan Costero de San Isidro

La obra se enmarca en el Plan Costero de San Isidro, una iniciativa del municipio para recuperar espacios del frente ribereño que estaban ocupados o con acceso restringido.

En la misma zona, el municipio informó que se dio de baja un proyecto de viviendas privadas y se recuperó un terreno municipal de 1.400 metros cuadrados en Alvear y el río, que estaba ocupado por un gimnasio privado.

También se puso en valor el Paseo Costero 33 Orientales, en el límite con San Fernando, donde se recuperaron más de 5.000 metros cuadrados de espacio público con zonas recreativas, áreas de esparcimiento, espacios verdes y juegos.

Además, el municipio demolió y parquizó dos inmuebles ubicados en el bajo de Roque Sáenz Peña que funcionaban con permisos precarios desde 1996. Esa intervención permitió incorporar 9.775 metros cuadrados al dominio público.

Acuerdo con la Provincia por parcelas costeras

El Plan Costero también tuvo un avance institucional en febrero, cuando el municipio firmó un acuerdo con la Provincia de Buenos Aires para la tenencia y administración de 15 parcelas costeras.

Según la información oficial, esas parcelas suman aproximadamente 500.000 metros cuadrados. El convenio permite al municipio avanzar con mayor certeza en la implementación del plan de recuperación del frente costero.

Con la nueva obra entre El Águila, Parque Alvear y el río, San Isidro suma un nuevo tramo al proceso de apertura de la costa. La intervención permitirá ampliar el uso público del espacio ribereño, mejorar la conectividad peatonal y consolidar un corredor continuo junto al río.