ANSES paga un extra de $258.000 por única vez: ¿cómo saber si te corresponde cobrarlo?

El organismo administra los haberes de acuerdo a la reglamentación vigente y sus valores se rigen por las actualizaciones del IPC.

La posibilidad de que ambos integrantes del matrimonio soliciten el beneficio constituye una de las principales características de esta prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente una prestación de pago único destinada a ciertos beneficiarios que cumplan las condiciones establecidas por el organismo. El beneficio forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) y contempla un monto de $129.208,51 por beneficiario tras la actualización aplicada en julio de 2026.

El importe se debe a la prestación por matrimonio. La misma puede alcanzar hasta $258.000 por pareja cuando ambos cónyuges reúnen los requisitos exigidos y presentan la solicitud dentro del plazo previsto. Muchas personas no acceden a esta asignación porque desconocen que pueden solicitarla o porque no cumplen con las condiciones necesarias al momento de iniciar el trámite.

La prestación no se otorga de manera automática. Cada interesado debe verificar que reúna los requisitos , respetar los límites de ingresos fijados por ANSES y presentar la documentación correspondiente.

La prestación integra el grupo de prestaciones conocidas como Asignaciones de Pago Único . ANSES destina este beneficio a determinados sectores comprendidos dentro del sistema de seguridad social.

El organismo habilita el cobro para los trabajadores registrados en las siguientes categorías :

relación de dependencia

monotributistas de todas las categorías

titulares de la Prestación por Desempleo

trabajadores cubiertos por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

El beneficio corresponde exclusivamente a quienes integran alguno de los grupos habilitados por ANSES. La pertenencia a esas categorías constituye uno de los requisitos indispensables para acceder al pago.

Los requisitos clave: topes de ingresos máximos para recibir el pago

ANSES establece límites de ingresos que deben respetarse para acceder a la prestación. El organismo analiza tanto los ingresos del grupo familiar como los ingresos individuales de cada integrante de la pareja.

El Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no puede superar los $6.069.688 mensuales, de acuerdo con los topes vigentes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Cada integrante del matrimonio tampoco puede registrar ingresos superiores a $3.034.844. El cumplimiento simultáneo de ambos límites constituye una condición obligatoria para obtener la asignación.

Otro requisito consiste en verificar que la información personal y familiar figure correctamente registrada en la base de datos de ANSES. El organismo también solicita que el vínculo matrimonial se encuentre incorporado a sus registros antes de comenzar la gestión.

El plazo para solicitar la prestación también forma parte de las condiciones previstas. Los beneficiarios pueden iniciar el trámite a partir de los dos meses posteriores al casamiento. El organismo fija además un límite máximo de dos años desde la fecha del matrimonio para presentar la solicitud. Una vez vencido ese período, el beneficio deja de estar disponible.

Cómo hacer el trámite desde Mi ANSES o en oficinas

ANSES ofrece dos alternativas para realizar la gestión. Los interesados pueden completar el trámite mediante Mi ANSES, a través de la opción Atención Virtual, o concurrir a una oficina del organismo con turno previo.

Opción 1: trámite online (Atención Virtual)

Ingresa a Mi ANSES con tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social

verificá que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados

accedé a Atención Virtual y elegí la opción para solicitar la Asignación por Matrimonio

adjuntá imágenes legibles del DNI de ambos cónyuges y del acta de matrimonio

confirmá la solicitud

Opción 2: trámite presencial en oficinas