Intendentes rememoran primer aniversario del triunfo de Alberto Fernández en las PASO

En un comunicado, las fuerzas políticas que forman parte del Frente de Todos recordaron aquel día. “Sin el éxito en las PASO como antesala de lo que después el pueblo votó, viviendo hoy una pandemia devastadora de vidas y de economías, no tendríamos un Estado presente que preserva ante todo la salud pública para quienes habitamos el suelo nacional, y que no deja de ejecutar medidas económicas, sociales, educativas y culturales que mejoran la calidad de vida de los argentinos, especialmente de quienes más lo necesitan, y dándole atención al trabajo y a la producción con políticas apuntadas especialmente a los sectores medios”, ampliaron.

Y agregaron que “es bueno y a la vez un deber recordar nuestra partida de nacimiento como Frente de Todos ese 11 de agosto, porque ayuda a no olvidar sobre todo a los ciudadanos que no nos votaron, cómo estaba el país en aquel momento y cómo está hoy, pese a todas las adversidades que nos han tocado vivir, y no solamente referidas a la pandemia”. “No nos alienta ningún espíritu de revancha ni de profundizar las diferencias políticas e ideológicas, pero sí tener siempre en cuenta que ‘los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla’”, concluyó el Frente de Todos.

A 365 días de aquella primera victoria, 15 intendentes del Frente de Todos dialogaron con Ámbito para recordar de manera personal y ubicar de manera simbólica lo que dejó una jornada que quedó guardada en la memoria de un sector de la sociedad.

Federico Achával (Pilar)

“Fue un día importante. El pueblo dijo de manera rotunda que quería otro rumbo. Miles de personas dijeron basta a un modelo de políticas neoliberales, y se pronunciaron a favor de un Estado presente que mejorará la vida de los argentinos y los pilarenses. Durante la campaña me preguntaban qué iba a hacer si me elegían intendente y yo respondía que íbamos a hacer un municipio cercano, con una mirada humana, que garantice derechos fundamentales. Hoy somos coherentes con eso poniendo el Estado al servicio de la gente.

Previo al 11 de agosto percibíamos en la calle, en los vecinos, una disconformidad muy fuerte con un gobierno que sistemáticamente achicó el Estado, que despreció la salud y la educación públicas, que no protegió la economía ni el trabajo. Eso se vio reflejado en las urnas. La gente le dijo que no a un modelo de Estado ausente que miraba para otro lado, a los eslóganes vacíos, el pueblo manifestó en las urnas que quería un gobierno nacional, provincial y un Municipio diferentes. Alberto logró la unidad en pos de un Estado presente que ponga a la gente por delante, lo mismo hicimos acá en Pilar, y esa unidad es muy importante el día de hoy en el contexto que nos toca vivir”.

Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas)

“Lo recuerdo con mucha alegría ya que fue el comienzo de poder plasmar electoralmente lo que tanto venía insistiendo desde el 2016, que teníamos que converger todos los espacios en un frente político que represente a la mayoría, donde Unidad Ciudadana, el Frente Renovador, los movimientos sociales y dirigentes que habían optado por recorrer otros caminos en algún momento, necesitaban sentarse para unir coincidencias en la diversidad y comprender que era más importante las coincidencias en el marco de la representatividad colectiva, que los objetivos personales. Y ese gesto que tuvieron todos ellos, iniciaba el camino a un triunfo electoral que le debíamos a la gente que todos los sectores creíamos representar.

Y el resultado expuso que no había tantas diferencias más allá de los objetivos personales de cada uno. Eran más las coincidencias de modificar el rumbo del país con un modelo neoliberal, que las diferencias de fondo que podíamos tener.

Y que todos tuvieron ese gesto de humildad y generosidad, y comprender que el lugar que ocuparan, era en pos de lograr vencer a un modelo político que había llegado en las elecciones 2015, prometiendo muchas cosas que jamás cumplió. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de ello. En donde cada uno de los dirigentes que ocupa espacios en el gobierno, comprende, que lo más importante es trabajar para sacar la Argentina adelante y tratar de arreglar cuestiones que se rompieron en el bienestar de la sociedad, en la anterior gestión. Hoy el Frente de Todos con Alberto Fernández, Cristina, Sergio Massa, Máximo y muchos hombres y mujeres, trabajan para poner a la Argentina de pie”.

Diego Nanni (Exaltación de la Cruz)

“Esa jornada la vivimos con muchísima expectativa, porque localmente habíamos trabajado fuerte para acompañar este proyecto, tanto a nivel nacional como provincial. La elección del 11 de agosto fue el principio de lo que esperábamos para octubre, que finalmente ocurrió. Que no era una cuestión de revancha, sino de la necesidad de cambiar el rumbo de las cosas. El gobierno de Cambiemos había hecho mucho daño a la economía, y ese hartazgo se tradujo en los resultados que finalmente se dieron”.

Andrés Watson (Florencio Varela)

“Ese día fue una jornada de doble emoción: primero, porque Alberto Fernández representa la esperanza que tenemos para poner de pie a nuestro querido país con unidad peronista y en concordancia con lo que nuestro pueblo pide; y segundo, porque era mi primera presentación a elecciones como candidato a intendente municipal. Fue una responsabilidad enorme y un día de festejo democrático donde creció nuestra confianza en el futuro.

El resultado electoral dejó en evidencia que los argentinos no queríamos más mentiras. Que las campañas de comunicación y las palabras pueden ser muy correctas y publicitarias, pero las acciones son las que cuentan. Ese 11 de agosto de 2019, le dijimos basta a la centralidad y bienvenida a la Argentina federal; basta a la desidia en el sistema de salud y bienvenida a la ampliación de sus servicios; basta a la realización de obras faraónicas que no necesitamos como prioridad y bienvenidas a las planificaciones de obras de asfaltos, agua y cloacas; basta al ataque a nuestra ciencia y producción local, y le dimos la bienvenida a las realizaciones y educación pública de calidad; le dijimos basta a la grieta y bienvenido al debate frente a la diferencia y a la gestión como resultado”.

Alejandro Dichiara (Monte Hermoso)

“Fue una alegría muy grande haber recuperado el peronismo nacional y provincial y la continuidad del apoyo de nuestra comunidad a nuestro proyecto local con guarismos por encima del 60%, un día en donde el pueblo volvió a festejar.

Indudablemente el resultado dejó la evidencia del fracaso una vez más de las políticas neoliberales y la inserción de CEOS en la conducción políticas y la consolidación como líder política del peronismo de Cristina Fernández de Kirchner”.

Lucas Ghi (Morón)

“Fue un día de mucha esperanza, había una sensación en la calle de que la sociedad quería cerrar una etapa que evidentemente le había hecho mucho daño, y encontró en el Frente de Todos el medio para ponerle fin a esa angustia y volver a tener un gobierno que piense en las necesidades del Pueblo en su conjunto.

Sin dudas la contundencia del resultado expresaba una voluntad mayoritaria y transversal de volver a ponderar al país en el rumbo del crecimiento, luego de cuatro años catastróficos para nuestra sociedad. De volver a tener un Estado que no abandone a las y los argentinos a la voluntad del mercado. Y ese mandato popular expresado en las urnas es este presente con un Estado que en el peor momento se pone al lado de la comunidad, cuidando a su gente en un tiempo extremadamente delicado”.

Alberto Descalzo (Ituzaingó)

“Lo recuerdo con mucha alegría porque con mucho esfuerzo logramos recuperar el gobierno Nacional, Provincial y Municipal también porque la verdad fue muy duro gestionar, durante 4 años, con un gobierno con prácticas neoliberales que claramente castigó a nuestro pueblo desde el ámbito de la salud, la educación y el desempleo. Durante esos cuatro años los intendentes del Conurbano trabajamos muy solos, sobre todo aquellos que respondemos al Partido Justicialista. Ese día fue realmente una alegría para el pueblo porque se respiraba esperanza y sobre todo las ganas de volver a soñar y de proyectar un futuro que realmente incluya a todos y todas.

El resultado evidenció la mala gestión de Mauricio Macri porque lamentablemente durante esos 4 años se precarizó el trabajo, aumentó el desempleo, tuvimos grandes problemas económicos políticos y sociales. Por esos motivos logramos el resultado y el triunfo de la elección”.

Nicolás Mantegazza (San Vicente)

“Fue un día muy especial y emotivo. Pudimos transformar esa ansiedad en esperanza. Sin dudas, en el contexto nacional dejó a las claras el gran daño que causó el gobierno de Macri. Hoy estamos viendo las secuelas. La potencia electoral de Alberto y Cristina quedaron a la vista. Pudimos traducir en un resultado muy contundente ese gran triunfo de Axel y Verónica en la Provincia”.

Osvaldo Cáffaro (Zárate)

“A un año de las PASO, lo recuerdo y lo vivo como un momento histórico, está muy presente aquel logro que se dio en un marco de unidad que llevó a Alberto Fernández a la a presidencia y a Axel kicillof al gobierno de la provincia. El Presidente eligió visitar Zárate días antes de aquellas elecciones, casi formando parte del cierre de la campaña y fue un momento histórico. En ese momento recorrimos juntos el programa que impulsa el municipio llamado Precios Populares en Plaza Mitre y luego nos presentamos las instalaciones del Centro de Gestión del Conocimiento (CGC) donde se hicieron presentes más de 2 mil personas, todos los sectores que iban a acompañar al frente de todos y que le dieron un inmensa muestra de cariño y compromiso a Alberto Fernández de cara a la fiesta de la democracia que íbamos a tener la oportunidad de vivir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

La gente no quería seguir viviendo una realidad que lastimaba diariamente, a través de las políticas desatinadas de un gobierno que durante 4 años le quitó muchos derechos a cada una de las vecinas y vecinos del país, la provincia y por su puesto en el partido de Zárate. Derechos que habían costado muchísimo esfuerzo conseguirlos”.

Fabián Cagliardi (Berisso)

“Fue un día de mucha alegría colectiva, sentí que estábamos dando el primer paso para recuperar la Nación, la Provincia y nuestro Municipio. Habíamos trabajado mucho en construir la unidad de los sectores populares para terminar con un gobierno que durante 4 años le dio la espalda al pueblo argentino. Sentí la certeza de que sin esa unidad hubiera sido muy difícil obtener el resultado que se logró y que dejó a la vista dos cuestiones claras. Primero, el descalabro económico y social producto de las medidas impopulares adoptadas por Cambiemos. En Berisso percibíamos que el pueblo se había cansado de tanta mentira y que el ajuste estaba golpeando muy fuerte. Y en segundo lugar, la unidad amplia y plural que hemos alcanzado con la conformación del Frente de Todos. La unión de todos los sectores fue vital para alcanzar el triunfo electoral”.

Francisco Echarren (Castelli)

“Hace un año en Castelli nos encontramos con una sorpresa enorme por la amplitud del resultado. Alberto superaba los 50 puntos, con Axel haciendo una elección histórica y nosotros llegábamos casi a 70 puntos a nivel local. Fue un día de mucha felicidad. De mucho orgullo. Y satisfechos de haber podido terminar con cuatro años muy difíciles para la gente”

Ricardo Moccero (Coronel Suárez)

“Ya estaba previsto el triunfo por el desastre del gobierno anterior. Demasiado duró. Fue muy lindo volver a un gobierno nacional y popular. La gente estaba cansada hasta el hartazgo de un gobierno que generó miles de desocupados. En Coronel Suárez, nuestra fábrica de zapatilla que contaba con 4 mil empleados pasó a 2800. Y terminamos con 700, lo que significó una desocupación superior al resto de la Provincia. Cuando en 2013 teníamos ocupación plena. El macrismo nunca pensó en el trabajo, ni en la gente. Con Néstor y Cristina hicimos 2 mil viviendas y con Cambiemos, ninguna. Ellos solo pensaron en lo financiero y descuidó a la población. Eso generó la contundencia de la necesidad de cambiar a un gobierno como el de Alberto”

Gustavo Barrera (Villa Gesell)

“Fue un día de mucha alegría. En lo personal después de tener cuatro años muy difíciles sin apoyo provincial ni nacional, se renovó la esperanza de construir un país diferente, donde se piense en el ser humano, en generar trabajo, en la producción. Donde se piense en todos los argentinos y no una minoría, como hizo el gobierno de Macri, en el que solo se favorecieron muy pocos argentinos. Fue un día de mucho entusiasmo. Hoy atravesando un momento tan difícil como este, con la pandemia, ese triunfo sirvió para priorizar la vida y la salud de los argentinos. Recordemos que el gobierno de Macri bajó el Ministerio de Salud a Secretaría. Es una fecha valiosa en la que supimos conseguir un resultado fundamental para encarar las elecciones generales”

Hernán Ralinqueo (25 de Mayo)

“El triunfo de Alberto fue una satisfacción enorme. Padecimos muchos las políticas del macrismo y vimos cómo se fue destruyendo todo lo que se había logrado en los gobiernos de Néstor y Cristina en muy pocos años. Haber vivido esos cuatro años como intendente municipal sin el acompañamiento de la Provincia ni de la Nación como sí se había hecho en los gobiernos anteriores, fue muy difícil. Esa fecha fue una doble satisfacción. Porque también se logró una gran unidad.

Cristina logró amalgamar a todos los sectores. Fue muy estratégica. Y eso permitió convocar a todos los argentinos a este proceso de acompañamiento muy importante que tuvo la fórmula y para empezar esta enorme tarea de reconstrucción de la Argentina”