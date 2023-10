Hurlingham: Damián Selci ganó y será el nuevo intendente

Selci llegó a las elecciones de este domingo luego de vencer en la interna de UP al intendente Juan Zabaleta, a quien sucedió de manera interina durante el periplo del mandatario local al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El triunfo de Selci se suma a las victorias de La Cámpora en Quilmes (Mayra Mendoza), Suipacha (Juan Luis Mancini), Mercedes (Juani Ustarroz), Colón, Carmen de Areco (Iván Dario Villagran), Brandsen (Fernando Raitelli), Lanús (Julián Álvarez), Rosales, Bahía Blanca, Olavarría (Maximiliano Wesner) y Azul (Nelson Sombra).

Kicillof logró la reelección

El triunfo de Selci acompaña la victoria de Axel Kicillof en Buenos Aires, logró su reelección para un nuevo período de cuatro años como gobernador con casi el 45% de los votos y llamó a votar por el postulante presidencial Sergio Massa en la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre, al advertir que ese distrito "no se salva solo".

"Este triunfo nos da fuerza, pero la campaña no terminó en la provincia de Buenos Aires. La campaña termina cuando Massa sea el próximo presidente", expresó el mandatario bonaerense al brindar un mensaje en el escenario del Complejo C, en el barrio porteño de Chacarita, donde UP montó su búnker.

En su discurso, Kicillof convocó a votar por el actual ministro de Economía en el balotaje que se celebrará el 19 de noviembre e invitó "no sólo a quienes están en nuestro partido, sino también a los radicales, socialistas y cualquier fuerza que esté dispuesta a defender la soberanía, la memoria, la producción y el trabajo".