Villa Carlos Paz ganó el premio Bitácora de Oro como Destino Provincial con Mejor Promoción Turística

Representantes del Gobierno de la ciudad participaron de la entrega de los Premios “Bitácora 2025” que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Córdoba. Villa Carlos Paz fue ternado como “Destino provincial mejor promocionado”, y ganó el premio de oro, compitiendo con la ciudad de Villa General Belgrano y Córdoba Capital .

Esta distinción reconoce al destino que ha destacado en la promoción turística de una provincia, demostrando eficacia en su comunicación para atraer visitantes y posicionarse en el mercado. Se otorga a aquel destino que ha logrado un mayor impacto en su difusión y promoción convenciendo a los turistas de que merece la pena visitarlo, ya sea a través de campañas publicitarias, relaciones públicas y otras estrategias de marketing.

Dichos galardones se distinguen por ser el único reconocimiento de la industria donde los ganadores son elegidos por sus propios pares, lo que garantiza una validación de relevancia.

Más de 3000 profesionales del sector (agentes de viajes, operadores, hoteleros y funcionarios) fueron invitados a ejercer su voto y definir quiénes fueron los referentes de 2025.

Además, por primera vez los Premios Bitácora Córdoba se entregan en la provincia, siendo un hito que subraya el espíritu federal del evento y acompaña la consolidación de la provincia como sede de grandes eventos.

Sebastián Boldrini Secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, expresó: "Muchísimas gracias por este reconocimiento. La ciudad de Villa Carlos Paz junto a todos los sectores turísticos, viene trabajando mucho, con presencia física promocionándose en diferentes ciudades del país, con un gran equipo, campañas publicitarias y diferentes estrategias de comunicación para que el turista nos elija, en el marco del Master Plan de Turismo Sostenible. La ocupación nos beneficia cuando trabajamos en forma conjunta con otras ciudades para enriquecer el turismo, eventos como el Cosquín Rock o el Festival de Villa María tienen un impacto positivo en nuestra ciudad. Este premio es un orgullo para nosotros y nos motiva a seguir trabajando para posicionar cada vez más alto a Villa Carlos Paz”.