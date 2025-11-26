El Gobierno confirmó que sólo estas prestaciones de ANSES cobrarán aguinaldo en diciembre 2025 + Seguir en









El organismo previsional informó los montos finales de las personas que accederán al Sueldo Anual Complementario.

ANSES informó las personas que accederan al aguinaldo y sus respectivos montos en diciembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los detalles de los pagos para diciembre de 2025. El organismo confirmó el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, para un grupo específico de beneficiarios. Además, mantenía vigente el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ajuste del 2,3% en los haberes se aplicó según el índice de inflación de octubre informado por el INDEC. Este incremento afectó a jubilaciones, pensiones y asignaciones, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al aumento de precios.

ANSES billetes.webp ANSES: cuáles son las prestaciones que cobran aguinaldo El aguinaldo corresponde exclusivamente a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Cómo calcular el aguinaldo de diciembre El Sueldo Anual Complementario se calcula sobre la base del 50% del mejor salario mensual percibido en el semestre. En diciembre, se tomará como referencia el monto actualizado, ya que es el más elevado del período gracias al aumento del 2,3%.

El pago se acreditará de forma automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario. No requiere ningún trámite adicional y se realizará en la misma fecha en que se abona el haber mensual habitual.

ANSES: monto de las prestaciones de diciembre 2025 Los montos de jubilaciones y pensiones para diciembre de 2025 quedan de la siguiente manera: Jubilación mínima : $340.826,90 (con bono: $410.826,90).

Jubilación máxima : $2.293.160,10 (con bono: $2.363.160,10).

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) : $272.624,77 (con bono: $342.624,77).

Pensión No Contributiva: $311.653,76 (con bono: $381.653,76). El bono extraordinario de $70.000 se mantendrá para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo. Quienes superen los $410.826,90 no recibirán este refuerzo, mientras que los que cobren más del mínimo obtendrán un monto proporcional para alcanzar el tope.

Temas ANSES

aguinaldo

Jubilados