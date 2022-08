Murió Olivia Newton-John, ícono pop de los años 70 y 80

Newton-John, ganadora de cuatro Grammy, había revelado hace tiempo que un cáncer de mama había hecho metástasis y se había extendido a su espalda, lo que la obligó a cancelar actuaciones. Veinticinco años antes se había sometido a una mastectomía parcial y había fundado un centro de investigación para el tratamiento del cáncer en Australia.

Newton-John había nacido el 26 de septiembre de 1948 en Cambridge, Gran Bretaña, aunque a los cinco años se trasladó a Australia junto con su familia, donde pasó la infancia y la adolescencia. Su primer gran éxito mundial ocurrió tras mudarse a Estados Unidos (1971) con “If Not for You”, una canción de Bob Dylan que también había grabado George Harrison.

Le seguirían “Let Me Be There”, que le valió un Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de country, “If You Love Me (Let Me Know)”, “Have You Never Been Mellow” y “I Honestly Love You”. Esta última ganó los Grammys a la mejor interpretación pop femenina y al disco del año.

Newton-John también se impuso a las estrellas del country Loretta Lynn y Dolly Parton para ganar el premio a la cantante del año de la Asociación de Música Country en 1974. El improbable éxito de una australiana por adopción molestó a muchos puristas de Nashville. En 1978 consolidó su fama al coprotagonizar con John Travolta “Grease”, que se convertiría en uno de los musicales más populares de Hollywood. Su siguiente película, “Xanadu” en 1980, fue un fracaso pero le dio a Newton-John más éxitos como la canción principal del film y “Magic”, que alcanzó el número 1. En 1981 grabó su single de mayores ventas, “Physical”.