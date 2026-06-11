Autos eléctricos en la Argentina: el boom que está cambiando el mercado en 2026

El avance de marcas chinas, precios más competitivos y cambios en el consumidor impulsan un crecimiento récord en la movilidad eléctrica en el país.

El mercado automotor argentino atraviesa una transformación profunda, con nuevas reglas de juego marcadas por la tecnología, la competencia global y un consumidor cada vez más racional. En ese escenario, los autos eléctricos en Argentina protagonizan en 2026 un fenómeno sin precedentes: un crecimiento del 760% en patentamientos durante los primeros cinco meses del año.

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Según datos del sector, entre enero y mayo se registraron 3.011 unidades eléctricas , frente a apenas 350 en el mismo período del año anterior, dentro de un mercado total de 247.287 vehículos . Este salto no responde solo a una tendencia global, sino a una combinación de factores locales: apertura a importaciones, mayor conciencia ambiental y una oferta más amplia y competitiva .

El protagonismo de fabricantes como BYD , Chery y MG refleja cómo el país se integra al avance regional de la electromovilidad. Modelos como el BYD Yuan Pro lideran el mercado, acompañados por propuestas como el Chevrolet Spark eléctrico , ambos con autonomías superiores a los 350 kilómetros y precios cercanos a los 40.000 dólares .

La llegada de automotrices chinas fue determinante para este crecimiento. Estas compañías ampliaron la oferta con vehículos que combinan tecnología, autonomía y precios más accesibles , desplazando progresivamente a modelos tradicionales en los segmentos de entrada.

El BYD Yuan Pro , por ejemplo, incorpora batería Blade de 45 kWh y sistemas avanzados de asistencia a la conducción, características que antes estaban reservadas a gamas premium. Esta evolución eleva el estándar del mercado local y redefine las prioridades del consumidor.

BYD YUAN PRO El BYD Yuan Pro, por ejemplo, incorpora batería Blade de 45 kWh y sistemas avanzados de asistencia a la conducción, características que antes estaban reservadas a gamas premium.

En paralelo, el perfil de compra también cambia: hoy pesan más la eficiencia energética, el costo de uso y la conectividad que la marca o la potencia. Según relevamientos del sector, el 67% de los potenciales compradores considera la autonomía y el costo de recarga como factores clave.

El costo operativo es otro punto fuerte: recorrer 100 km en un eléctrico ronda los $1.500, menos de la mitad que un vehículo a combustión, lo que refuerza su atractivo en un contexto económico desafiante.

A pesar del crecimiento, el desarrollo enfrenta limitaciones. Argentina cuenta con menos de 300 puntos de carga públicos, concentrados principalmente en Buenos Aires y la región pampeana. No obstante, existen planes oficiales para alcanzar 1.000 estaciones en 2027, con corredores que conecten distintas provincias.

Desde el punto de vista regulatorio, el impulso también es claro: la eliminación de aranceles para vehículos eléctricos y beneficios fiscales para componentes clave, como baterías de litio, buscan consolidar un sector estratégico.

En comparación regional, Argentina lidera el crecimiento relativo con un 760%, por encima de países como Brasil o Chile, aunque aún lejos en volumen total. Este diferencial se explica por la rápida incorporación de modelos chinos y la apertura comercial reciente.

De cara al futuro, las proyecciones indican que hacia 2030 uno de cada diez autos vendidos en el país será eléctrico o híbrido. Sin embargo, el desafío será sostener este ritmo con mayor infraestructura, desarrollo industrial local y estabilidad normativa.

El fuerte avance de los autos eléctricos en Argentina no solo marca un cambio tecnológico: también refleja una transformación cultural en la forma de moverse, consumir y pensar la movilidad urbana.