Los Rolling Stones se unen a Marvel para una serie exclusiva de vinilos de colección

Esta nueva colaboración llega en un momento en que los íconos del rock se preparan para lanzar su 25º álbum de estudio el 10 de julio.

Los Stones y Marvel se unen para una colaboración especial.

Los Rolling Stones se asociaron con Marvel para lanzar una serie especial de vinilos de colección para su nuevo álbum "Foreign Tongues" .

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Esta nueva colaboración llega en un momento en que los íconos del rock se preparan para lanzar su 25º álbum de estudio el 10 de julio a través de Polydor/Universal Music.

Junto a Jagger, Richards y Wood, "Foreign Tongues" también incluye una de las últimas grabaciones del baterista Charlie Watts antes de su fallecimiento en 2021, así como apariciones especiales de Steve Winwood , Paul McCartney , Robert Smith de The Cure y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers . El lanzamiento del disco está programado para el 10 de julio.

Durante las grabaciones, Mick Jagger , Keith Richards y Ronnie Wood se han rodeado de colaboradores habituales como Darryl Jones , Matt Clifford y Steve Jordan .

Andrew Watt , quien ya estuvo al frente de la producción de su exitoso disco de 2023, "Hackney Diamonds" , confirmó su participación en el próximo LP de los Stones.

Cómo es la colaboración entre los Rolling Stones y Marvel

A menos de un mes del lanzamiento, los Rolling Stones han confirmado una nueva colaboración con Marvel para la portada del álbum. Por tiempo limitado, se ofrecerá una edición especial de coleccionista, que sustituirá la portada original por diseños inspirados en Marvel.

Embed - The Rolling Stones on Instagram: "The most rock’n’roll Super Heroes? The Rolling Stones have teamed up with @marvel and @marvelcomics for a special Foreign Tongues collab. Out July 10 - five highly collectible vinyl albums reimagine Spider-Man, Captain America, Wolverine, Thor and the Hulk through exclusive artwork. Each edition comes paired with a custom comic book insert featuring an exclusive release from the latest Thor comic series. Available to pre-order exclusively at @complexmusic for the next 48 hours, before the full collection drops at The Rolling Stones Official Store." View this post on Instagram

Hay cinco variantes disponibles: una muestra a Hulk cargando un camión con el icónico logo de los labios de los Stones en el lateral, otra muestra a Spider-Man creando el logo con telarañas, y otra muestra al Capitán América atravesando una pared cubierta con el diseño.

Otras variantes incluyen a Thor sosteniendo su martillo, con el logotipo de los labios formado por rayos a su alrededor, y una de Wolverine de pie frente al diseño.

Cada diseño ha sido creado por ilustradores de Marvel especialmente para este lanzamiento.