Apple TV confirmó la fecha de estreno de la sexta temporada de la serie "Slow Horses"

El drama de espías ganador del premio Emmy y del premio BAFTA de televisión, protagonizado por el ganador del premio Oscar Sir Gary Oldman vuelve para su sexta parte.

Apple TV reveló un primer vistazo a la sexta temporada de Slow Horses , el drama de espías ganador del premio Emmy y del premio BAFTA de televisión, protagonizado por el ganador del premio Oscar Sir Gary Oldman , quien ha sido nominado a los Globos de Oro, los premios Emmy, los premios al Mejor Actor y los premios BAFTA de televisión por su destacada actuación en la serie.

La esperadísima sexta temporada, de seis episodios, se estrenará mundialmente el miércoles 16 de septiembre de 2026 con el primer episodio, seguido de un episodio semanal hasta el 21 de octubre de 2026.

Slow Horses es un drama de espionaje con humor negro que sigue a un equipo disfuncional de agentes de inteligencia británicos que trabajan en un departamento del MI5 conocido despectivamente como Slough House. Oldman interpreta a Jackson Lamb, el brillante pero cascarrabias líder de los espías que acaban en Slough House por errores que arruinan sus carreras y que con frecuencia se ven envueltos en las intrigas del mundo del espionaje.

En la sexta temporada, los Slow Horses se ven obligados a huir mientras Diana Taverner los involucra a todos en un juego de represalias y venganza de altísimo riesgo.

Elenco de Slow Horses

El reparto coral incluye a la nominada al Premio de la Academia Kristin Scott Thomas, al nominado al Premio Emmy Jack Lowden, Saskia Reeves, al nominado al Premio BAFTA de Televisión Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Rosalind Eleazar, Joanna Scanlan, al nominado al Premio BAFTA Samuel West, Ruth Bradley, Tom Brooke, al nominado al Premio de la Academia Jonathan Pryce y Hugo Weaving, junto con la nueva incorporación, el ganador del Premio BAFTA de Televisión Lenny Rush.

La serie es producida para Apple TV por See-Saw Films, con Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Adam Randall, Gail Mutrux, Douglas Urbanski y Oldman como productores ejecutivos.

La sexta temporada fue adaptada para televisión por la coproductora ejecutiva Gaby Chiappe, con Randall nuevamente como director. Las primeras cinco temporadas completas de Slow Horses ya están disponibles en Apple TV.