El foco apagado: los intendentes radicales reclaman candidato y piden por Manes

La sensación es clara: creen que se está entregando la Provincia como parte de un acuerdo del que no forman parte y piden que Facundo Manes vuelva a encabezar el territorio para generar un caudal de votos necesario para poder confrontar la amplia variedad de oferta que tiene el PRO.

“Es lo que estamos esperando. Facundo generaría una gran tracción ”, le dice a Ámbito, Franco Flexas, el jefe comunal de General Viamonte. Uno de los pocos que se anima a dar su posición al respecto frente al micrófono.

Hoy los alcaldes radicales sienten que ya hay una decisión tomada en relación a trabajar en favor de una candidatura cruzada, con el PRO al frente. “Si hoy ponemos un candidato es recién para poder trabajarlo para el 2027. Hoy no lo vemos”, agrega Flexas.

Su voz es también la de otros jefes comunales que no quieren ceder terreno. Y que, pese a que habían anunciado que saldrían a competir de manera interna con uno o dos intendentes como candidatos a gobernador, en lo concreto no sucedió. Y hoy “no hay nadie que funcione como cinco tapón. Que corte la avanzada del otro y vuelva a empezar ”, le dice a este diario otro jefe comunal radical como parte de una analogía futbolera.

Y agrega: “Dijimos que íbamos a ser protagonistas de nuevo, que no íbamos a quedar de nuevo fuera de la foto y estamos marcando el mismo camino ”.

La preocupación es fuerte. Y es por eso que, desde algunos sectores internos de la UCR, por fuera de los intendentes, hacen fuerza por colocar un nombre en el plano provincial. Así lo hizo en las últimas horas el histórico Federico Storani. “Tengo la inclinación personal: tenemos un intendente con una administración, una buena performance, el único que tenemos en el Gran Buenos Aires: Gustavo Posse ”.

La intención del possismo, tras haber alcanzado la unidad del radicalismo en PBA y evitar las internas, es clara: envalentonar la figura de Manes para subirlo a Provincia y dejar al intendente de San Isidro como única opción para Buenos Aires.

Los intendentes radicales tienen hoy una lectura que va más allá de las decisiones que pueda tomar mesa nacional. Y es que, en una eventual interna, el diputado José Luis Espert y el candidato que ponga el también legislador nacional, Javier Milei, podrían recortarle votos al aspirante que el PRO lleve a una eventual PASO. Y que, teniendo un referente de peso como Manes, esa pelea que hoy muchas dan como perdida podría ser parte de un gran “batacazo”.