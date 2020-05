Provincia: Kicillof pone en marcha la vigilancia sanitaria activa y se distancia de la Ciudad

“Queremos lograr que el ofrecimiento individual que vienen realizando muchos bonaerenses se convierta en una acción colectiva en coordinación con movimientos sociales, organizaciones políticas e intendentes”, destacó Kicillof.

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco fue el primero en tomar la palabra para dejar en claro que “las medidas que se tomaron desde Nación y que la Provincia adaptó a sus particularidades son más que acertadas. Gracias a esto, tuvimos mucho tiempo para poner en funciones el servicio de Salud. Y de esa manera también accionamos en los barrios populares, que son un tema candente. Y donde claramente no tuvimos el mismo tipo de circunstancias que lo que está sucediendo en la Ciudad porque pusimos todo el poder del Estado ahí”.

En la misma línea de diferenciación, Gollán expuso que “en contraposición a lo que sucede en la Ciudad venimos trabajando con un concepto diferente. Desde el principio adoptamos una vigilancia pasiva. Con los nexos epidemiológicos que nos permitían encapsular los casos. Pero ahora vamos a pasar a una vigilancia activa. Una etapa de casa por casa y barrio por barrio”.

Sobre la comparativa con Ciudad, el ministro de Salud agregó que “estamos preocupados por lo q pasa en los barrios populares porque se trata de gente trabaja fuera de su barrio y que puede venir para el Conurbano por lo que tenemos que redoblar la alerta temprana. Pero para estar un paso adelante necesitamos más gente”.

En ese aspecto, Larroque habló de “racionalizar la solidaridad para poder planificar en un contexto social que se agudizó por la pandemia y detectar los problemas sociales. Hay que centralizar la información para dar una respuesta”.

En la convocatoria realizada para el plan, el gobierno especificó que se buscan voluntarios para ayudar en aquellos lugares de aislamiento de casos positivos de Covid-19 con sintomatología leve; comedores, merenderos y barrios populares; monitoreo de precios y abastecimiento de productos y acompañamiento de casos de violencia de género.

Para poder ser voluntario los requisitos son ser mayor de 18 años; no tener antecedentes penales; contar con domicilio en la provincia de Buenos Aires; y no estar comprendido ni compartir domicilio con personas pertenecientes a alguno de los grupos considerados de riesgo y no tener antecedentes penales.