Tucumán votará en junio: gobernadores buscan separar comicios

Vale destacar que una serie de distritos, como Chaco o Tierra del Fuego, están obligados a separar las elecciones provinciales por mandato constitucional. En Tucumán, el gobernador tiene potestad para llamar a elecciones simultáneas “si lo considera conveniente”, como dice la carta magna local. Los comicios nacionales serán el 13 de agosto (PASO) y 22 de octubre (generales), fechas a confirmar por el Poder Ejecutivo, que debe formalizar la convocatoria a las urnas a través de un decreto en el Boletín Oficial.

Experiencias

En 2019 hubo -hasta ese momento- un inusual calendario desdoblado de elecciones. Los gobernadores de Juntos por el Cambio de entonces, como el mendocino Alfredo Cornejo y el jujeño Gerardo Morales, resistieron al pedido de Mauricio Macri de pegar las fechas. Preveían un fracaso en las nacionales y querían deslindar la suerte del poder territorial de lo que ocurriera con la boleta de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Los peronistas, en general, también optaron por separar elecciones, ya que, hasta la conformación del Frente de Todos, el horizonte del PJ era borroso.

Ahora, la situación tiene un juego de semejanzas, con la experiencia piloto de las elecciones de medio término de 2021. Allí, la derrota de la mayor parte de los gobernadores peronistas fue leída por los mandatarios como un voto castigo a la gestión de Alberto Fernández. Inclusive, quienes ganaron creen que sin el lastre nacional la diferencia hubiese sido mayor. “El gobernador tiene una imagen positiva superior al 80%, pero eso no se trasladó a los votos”, confesaba un vocero de un jefe provincial ante la sorpresiva pérdida de adhesiones. Otro, explicaba: “La gente viene a votar por Macri o Cristina, no mira lo local”, señalaban desde otro distrito.

Por eso, la vivencia 2021 será clave en las definiciones de los peronistas, y la de 2019 lo será a su vez para los radicales. Y si bien no hubo mayores certezas, aparecieron movimientos que dejan en claro la intención de llevar la discusión al plano de la provincialización de las campañas. Por caso, el mendocino Rodolfo Suarez (UCR) instauró la boleta única impresa en su distrito este año, sistema incompatible con el nacional. Otros distritos con boleta única son Córdoba y Santa Fe. También Salta, pero en formato electrónico, aunque ese sistema está en discusión en la provincia gobernada por Gustavo Sáenz.

Otro ejemplo es el del sanjuanino Sergio Uñac (PJ), quien eliminó las PASO locales con una anticipación que hace prever que los comicios locales serán a mediados de año.

Desde ya, los sellos provinciales, como los que gobiernan Neuquén, Río Negro, Misiones o el heterogéneo frente de Salta apuntan a no quedar atrapados en la polarización FdT vs JxC que se dará en octubre. En esa línea, en Neuquén, el MPN ya anticipó su interna con el lanzamiento de candidaturas para suceder a Omar Gutiérrez. En ese distrito se definen por internas cerradas, ya que no hay PASO. En 2019 abrieron el cronograma en marzo.

También escapan a la discusión Corrientes y Santiago del Estero, ya que por sendas intervenciones federales quedaron desfazadas del calendario y votarán gobernador recién en 2025.