Patagonia pide a Nación acuerdos con países que pescan tras milla 201

La arenga regional también agitó, entre otros ejes, el pedido de tarifas diferenciales para la Patagonia en materia de combustibles líquidos, de beneficios para fogonear nuevos puestos de trabajo en el sector privado y del impulso de proyectos de energías renovables.

El escenario fue el de la segunda sesión ordinaria del año del Parlamento Patagónico, integrado por legisladores provinciales de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y que preside el diputado fueguino Emmanuel Trentino.

La avanzada incluyó en esta oportunidad un nuevo planteo. En esa línea, el documento conjunto elaborado por ese organismo legislativo consignó en uno de sus tramos que entre las “demandas al Poder Ejecutivo Nacional” que “se suman” se encuentra la de “impulsar ´Acuerdos Comerciales Bilaterales´ con países que desarrollan la actividad pesquera en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA - milla 201) entre los paralelos 44° y 50° Sur”.

Impacto

El pedido del Parlamento Patagónico, generado a partir de un proyecto presentado por la provincia de Santa Cruz, apunta -remarcaron- a “generar ingresos de divisas, empleo y promoción de riqueza” para la región.

“Se trata de la posibilidad de que los barcos que pescan en aguas internacionales puedan entrar a nuestros puertos, que es algo que no ocurre ahora; no para pescar porque no tienen permiso, pero que podrían tener un servicio y logística en nuestros puertos”, explicó el diputado provincial Gabriel Oliva (Santa Cruz, Encuentro Ciudadano), en diálogo con Tiempo FM 97.5.

El foco está puesto en la posibilidad de que esos barcos que pescan por fuera de la Milla 201 puedan abastecerse en puertos argentinos, que el consiguiente impulso del movimiento económico local.

Según la Ley Nacional 23.968 de Espacios Marítimos, la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina se extiende, más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 200 millas marinas. En ese territorio el país tiene los derechos de exploración, explotación y conservación de los recursos. Pero a partir de la “Milla 201”, la pesca es legal y está abierta a todos los Estados.

Del evento del Parlamento Patagónico participaron además -desde la ciudad de Rawson- los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz), Ricardo Sastre (Chubut) y Alejandro Palmieri (Río Negro), mientras que de la ceremonia inaugural fue de la partida el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.