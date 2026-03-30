Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei por YPF: "Festejan, pero jugaron para el equipo contrario; hacen contorsionismo"

El gobernador bonaerense celebró la anulación de la sentencia de US$ 16.000 millones en Nueva York, defendió la nacionalización de 2012 y lanzó durísimas críticas a Milei: "Observar al Presidente darle la razón a los buitres es riesgoso y contrario al interés nacional".

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial para analizar la reciente decisión de la justicia de los EEUU favorable a la Argentina en la causa YPF. Tras conocerse que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió el fallo de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones a Burford Capital, el mandatario bonaerense fue categórico: "Observar al Presidente darle la razón a los buitres es riesgoso y contrario al interés de nuestro país" .

La decisión, que implica un fuerte alivio para las cuentas públicas, fue calificado por el propio Kicillof como inesperado. “El fallo favorable en favor de Argentina fue inesperado. El núcleo de la cuestión es la nacionalización de YPF y su resultado” , sostuvo.

Durante su exposición, el gobernador repasó en detalle la génesis del conflicto y vinculó la disputa judicial con el proceso de privatizaciones de los años 90. “Esta historia lleva 15 años. Nada tiene que ver con el gobierno actual ni con su ideología o tendencia. Durante los 90 se hicieron privatizaciones de empresas públicas cuyo resultado fue una calamidad para la Argentina ”, afirmó.

En ese sentido, apuntó directamente contra el modelo privatizador: “La privatización de YPF condujo a un desastre absoluto para el país. De ser un país con superávit energético, pasó a ser uno que debió importar combustibles” . Según detalló, durante la gestión de Repsol la producción de petróleo cayó a la mitad y las reservas tanto de petróleo como de gas se desplomaron . “Lo que era el vaciamiento de la empresa más grande del país terminó generando un problema macroeconómico estructural”, sostuvo.

Kicillof remarcó que esa caída obligó al país a importar energía, generando un fuerte déficit externo: “Se pasó de un superávit energético de 6.000 millones de dólares a un déficit de 12.000 millones”.

Kicillof YPF Kicillof dio una conferencia de prensa en La Plata.

La expropiación de 2012 y el origen del litigio

El mandatario defendió la legalidad del proceso de recuperación de YPF impulsado en 2012. “Se siguieron todos los pasos que correspondían según la Constitución y las leyes. El Estado declaró de interés público el control de la compañía, tomó el 51% de las acciones y pagó una indemnización a Repsol por US$ 5.000 millones”, explicó.

También destacó el respaldo político que tuvo la medida: “La recuperación de YPF se votó en el Congreso con 208 votos a favor con pocas excepciones, como la del PRO que votó en contra porque Mauricio Macri cree que todo funciona mejor bajo gestión privada", completó.

Sobre el origen del juicio, detalló que un accionista minoritario que había quebrado en España vendió su derecho a litigar al fondo Burford Capital por apenas US$ 15 millones. “Se consideraba muy improbable que alguien diera lugar a ese reclamo”, señaló. Sin embargo, la jueza Preska falló a favor del fondo al considerar que el estatuto de YPF debía prevalecer sobre la legislación argentina. “Concluyó que había que pagar 16 mil millones de dólares”, recordó.

“La ley está por encima del estatuto”

Kicillof fue contundente al defender la posición jurídica argentina: “La ley de nacionalización está por encima del estatuto de YPF privatizada. Cuando se aplica la ley de expropiación no se tienen en cuenta los contratos entre privados”.

En esa línea, celebró la decisión de la Cámara: “Hoy eso fue revertido, poniendo las cosas en su lugar. Esto demuestra que estuvo bien hecho”, subrayó y añadió: "Hay quienes siempre están del lado no solo de los privados, sino de los fondos buitres que atentan contra Argentina. Esto debería dejar una enseñanza: está primero la soberanía argentina y hay que defender el interés nacional". El gobernador también valoró la estrategia legal sostenida durante años: “Se mantuvieron los mismos argumentos: que prima la ley argentina por sobre estatutos privados y que correspondía hacerlo como se hizo”.

Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el cuestionamiento a la postura del Gobierno nacional frente al litigio. “Festejan pero jugaron para el equipo contrario. Es un espectáculo de contorsionismo”, lanzó, en referencia a declaraciones previas del oficialismo que daban por perdido el juicio.

Kicillof también reveló que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, había reconocido negociaciones para pagar la sentencia: “Afortunadamente eso terminó”. A la vez, advirtió sobre el impacto de ese posicionamiento: “Si alguien insiste en que estuvo mal hecho, sigue dándole argumentos a quienes demandan en instancias superiores” y destacó: "Invito a Milei a tener prudencia".

Kicillof Bianco

YPF, Vaca Muerta y el modelo energético en discusión

El gobernador vinculó el fallo con el debate actual sobre el rol del Estado en sectores estratégicos. “Desde la recuperación de YPF, salvo en pandemia, hay superávit energético. Está directamente vinculado con Vaca Muerta”, afirmó.

En contraposición, cuestionó la política energética del Gobierno: “Hoy estamos frente a un gobierno que pretende privatizar AySA o las autopistas. Las privatizaciones de Milei van en ese mismo camino”.

También advirtió sobre el uso de los recursos naturales: “Si hay boom de Vaca Muerta, que no se lo entregue a otros. Tiene que servir para el desarrollo nacional”.

En esa línea, planteó que YPF debe cumplir un rol clave en la regulación de precios: “Cuando hay guerra o volatilidad internacional, tener una empresa nacional permite evitar que eso se traslade a los precios internos. Llamo al Gobierno a cuidar el bolsillo de la gente”.

La cuestión electoral y los reclamos ante la Corte

Por fuera del tema YPF, Kicillof también se refirió a la disputa con el Gobierno nacional por fondos previsionales. Confirmó que el 21 habrá una nueva audiencia ante la Corte Suprema en el marco del reclamo por deudas de ANSES que, según la provincia, ascienden a 2,2 billones de pesos. “Tenemos 13 provincias con disputas similares. Nación incumple la ley”, sostuvo.

En el plano político, el gobernador mencionó la incertidumbre sobre una posible reforma electoral impulsada por la Casa Rosada: “Es difícil definir sin saber qué hará Nación. Las PASO provinciales están atadas a las nacionales”.

Al ser consultado sobre qué mecanismos adoptará el peronismo para definir los postulantes a gobernador, respondió: "Hay varios sectores pensando en candidaturas. Es importante que las éstas vengan sostenidas por discusiones. Estoy abierto a todas las posibilidades, pero cada sector está discutiendo".

Con todo, planteó que "es prematuro hablar de eso y lo mismo respecto de mi eventual candidatura, ya que este es un año para discutir el daño que está haciendo Milei al empleo, las condiciones de vida y la soberanía nacional”.