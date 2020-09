Provincia: oposición busca declarar la emergencia gastronómica

“Los locales vienen sobreviviendo a través del take away, pero esto solo les alcanzó para llegar sólo a un diez por ciento de su venta prepandemia”, sostiene Brizzi, oriunda de Morón pero representante de la cuarta sección. Y agrega que “la situación fue tolerable al principio porque el estado nacional pudo ayudar. Pero los gastronómicos sobreviven a pulmón y no sólo tiene la carga de mantener con vida a su comercio sino también en lograr que las familias que dependen de su local puedan mantenerse. Es así que muchos emplean lo recaudado por el delivery o el take away para poder pagar los sueldos de los trabajadores”.

El proyecto propone una atención a la problemática de propietarios y trabajadores de establecimientos gastronómicos y apela al resguardo de la salud y el bienestar del personal y la comunidad a través de un protocolo que, según explica Brizzi, “sigue las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud de la nación y la OMS”.

"Después de tantos meses de pandemia y cuarentena, vemos que el sector gastronómico, lógicamente, fue muy golpeado. Recién en los últimos días pudieron volver a recibir clientes en la vía pública. Es por eso que trabajamos un proyecto para brindarles algunos beneficios y alivios desde lo fiscal y por un plazo de 6 meses. Buscamos que se pueda reducir la tasa o diferir el pago de del inmobiliario e IIBB, créditos blandos para inversión de capital y la suspensión de juicios sobre deudas", explicó Gabriela Besana (Juntos por el Cambio), presidenta de la comisión de Asuntos del Conurbano, autora junto a Adrián Urreli de la iniciativa para crear un régimen temporario de asistencia financiera para ese sector pyme.

Urreli, vicepresidente 1° de la cámara baja, sostuvo que "se trata de uno de los sectores más golpeados en términos económicos por la pandemia”, donde cientos de comercios, según declaró el legislador, “debieron cerrar sus puertas”, por ello, “resulta indispensable estimular el sector y este proyecto apunta a eso, a brindarle las herramientas a los comerciantes del sector gastronómico para que puedan retomar sus actividades y lograr una pronta recuperación”.