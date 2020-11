"Los comerciantes posadeños hacen lobby para que no se reabra el puente"

La comerciante estimó que el 70 por ciento de los trabajadores comerciales “se quedaron sin empleo por el cierre de comercios” y al igual que sus colegas, pidió la reapertura del puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.

“Estamos al límite”

Periodista (P). En su cuenta de Twitter usted cuestionó al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, al escribir: “¿Qué tiene que suceder para que el Gobierno Nacional de Mario Abdo deje de ser ciego, sordo y mudo ante la crítica situación que vive el sur del país?”

Luis Yd (LY). Es que estamos al límite. Encarnación no puede seguir esperando. Necesitamos la urgente intervención del presidente Mario Abdo Benítez para que realice gestiones ante su par argentino para la rehabilitación del puente entre Encarnación y Posadas y, además, para que nos ayude con subsidios para la gente que se quedó sin empleo por el cierre de los comercios.

P: ¿Cuánto afecta el Covid19 y el cierre del puente a Encarnación?

LY: La pandemia nos produjo una recesión del 70 % y el cierre del puente un 15 % de ese 70 %.

P: No es la primera vez que usted encabeza una manifestación solicitando la apertura del Puente Internacional…

LY. Los comerciantes posadeños son los que no desean que se reabra el puente San Roque González de Santa Cruz. Ellos ejercen un lobby con las autoridades de la provincia de Misiones para no desbloquear el puente por razones económicas. Un grupo de comerciantes no pueden estar por encima de las relaciones entre ambos países. Posadas y Encarnación son una sola ciudad que se complementan entre sí. El río Paraná y el puente San Roque González de Santa Cruz no nos separa, al contrario, nos une. El interés particular no puede estar por encima del general.

P: El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, argumenta la no apertura de la frontera por cuestiones sanitarias…

LY: El argumento del tema sanitario es secundario, porque es cierto que estamos en pandemia, pero los índices de contagio en Paraguay están bajando. Yo estoy de acuerdo en que con la apertura del puente entre ambas ciudades se establezcan protocolos. Nosotros estamos de acuerdo con los procedimientos sanitarios. Las razones que se sostienen desde Posadas para mantener el cierre de frontera es el hecho comercial y que se está aguardando que se reglamente la ley que los declare libre de impuestos para luego rehabilitar los pasos fronterizos y, eso es ser muy egoísta.

P: El puente no está cerrado totalmente de hecho; el transporte internacional está habilitado a diferencia de otros viaductos… (N de la R: las fronteras de Paraguay están abiertas. Quien quiera ingresar a Encarnación a través del puente Internacional puede hacerlo, pero no puede retornar a la Argentina por la misma vía. En todo caso, para volver, el único vínculo de Argentina con el vecino país es por vía aérea, entre el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi –de Asunción- y el aeropuerto Internacional de Ezeiza –en la provincia de Buenos Aires-).

LY: El puente entre Encarnación y Posadas está habilitado para los poderosos, no para la gente común que desea cruzar inclusive para visitar a familiares y amigos que no ven desde hace nueve meses. Es inentendible que un grupo de comerciantes posadeños, por su propio interés, mantenga cerrado el Puente y no permitan la libre circulación de personas.

P: Usted mantuvo una reunión con el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, al respecto. ¿Obtuvo algún resultado?

LY: El encuentro tuvo lugar hace unas semanas, cuando todavía manteníamos la esperanza de que interceda ante la Cancillería Argentina para la rehabilitación del Puente. En ese momento, el argumento que nos dio Peppo fue el tema sanitario, pero hoy en día el Covid19 no es una amenaza externa. Hoy están habilitados los vuelos entre ambos países; esto demuestra que no se justifica que una ciudad de la Argentina (Posadas) esté bloqueando el ingreso y egreso de sus propios compatriotas. Vivir encerrado no me parece que sea el camino para la lucha contra el Covid19.

P: Toda la frontera argentina está cerrada, no solamente el puente entre Posadas y Encarnación…

LY: Pero no tienen las mismas características que hay entre Posadas y Encarnación. Otras ciudades no tienen el flujo comercial que hay entre estas ciudades. Es más, si hoy se rehabilitaría el Puente debido al cambio de la moneda, muchos paraguayos irían a comprar a Posadas.

P: Desde la Cámara de Comercio de Encarnación planteaban que, aunque sea, se habilite la compra a través de delibery. ¿Está de acuerdo?

LY: El delibery está habilitado. Se puede comprar en forma virtual y se deposita el producto en las cabeceras del Puente en cada ciudad. Esto demuestra que no es por cuestiones comerciales que queremos que se rehabilite el puente sino también por cuestiones humanitarias.

P: Existe un fuerte comentario de que el sistema sanitario en Encarnación está colapsado y que se están derivando pacientes a Asunción y Ciudad del Este. ¿Es cierto?

LY: No. El hospital de Encarnación cuenta con camas suficientes para atender a pacientes infectados por Covid19.