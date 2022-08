Comienza en San Juan debate en comisiones por regreso de lemas

“El gobernador ya dijo que es un tema que lo tienen que definir entre los partidos políticos, y eso es lo que se está haciendo”, dijo a Ámbito el vicegobernador Roberto Gattoni, quien mencionó, además, que el oficialismo no está urgido por la ley de lemas. “Si no hay concenso, habrá internas partidarias. Lo que se propone es un reemplazo del sistema de PASO, para que no haya más de una elección en la provincia, que es lo que no quiere la gente”, mencionó el titular de la Cámara de Diputados.