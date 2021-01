El gobierno de Santa Fe ordenó el desalojo de los cortes de ruta

El "Ministerio de Seguridad ha emitido una resolución que ordena el encuadre técnico del uso legal, racional, proporcional y progresivo de la fuerza para que la policía pueda cumplir con las funciones que le son propias para resguardo del orden legal", apunta la resolución.

Además el escrito agrega: "El Sr Ministro de Seguridad (Marcelo Saín) ordena a la Policía de la Provincia que intervenga con todas las facultades legales que le competen para hacer cesar estas alteraciones que se comenten en rutas y caminos de la provincia, por las cuales individuos sin representación ejercen la coerción sobre personas, transportes y bienes".

La resolución se justifica "atento a los delitos flagrantes producidos por un conjunto reducido de personas se empeña en obstaculizar al tránsito en distintos puntos de rutas y caminos de la provincia de Santa Fe, y que la situación protagonizada por actores dispersos y fragmentados responde a especulaciones y cálculos de que no tienen relación con reclamos provinciales, que estos actores carecen de estatus jurídico y a todo fin práctico y legal no constituyen representación de actores sociales distintos que ellos mismos, que las disrupciones promovidas por este puñado de individuos constituyen riesgos a la seguridad vial, el bienestar y la vida de las personas, que estas circunstancias incurren en delitos tipificados en los artículos 142 bis inc. 6to, 145 ter incs. 1, 4 y 5 (delitos contra la libertad de las personas); 194, 195, 196 (Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación) 230, 231, 232, 233 (sedición), 277 (encubrimiento) del Código Penal".

Este miércoles, las entidades bursátiles de distintos puntos del país manifestaron su "preocupación por la continuidad de las medidas de fuerza que llevan adelante transportistas autoconvocados" y solicitaron a las autoridades nacionales y a los gobiernos provinciales arbitrar las medidas necesarias para recuperar la libre circulación del transporte de cargas.

La medida de fuerza se inició el pasado fin de semana en la que los transportistas reclaman una tarifa de 85 pesos por kilómetro y mejoras en la infraestructura de las rutas, entre otros pedidos.