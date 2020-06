Provincia: crece malestar con Berni por quita de patrulleros a intendentes

En esa línea, el bloque opositor de la Cámara baja bonaerense manifestó su preocupación y tildó a la medida de “discrecional, arbitraria e inconsulta”. A través de un comunicado, la bancada de Juntos por el Cambio aseguró que “resulta incomprensible que siendo la inseguridad uno de los problemas que más preocupa a nuestros ciudadanos y siendo los intendentes el primer mostrador de las demandas de los bonaerenses, se haya decidido quitar los patrulleros de los municipios opositores sin un destino declarado”.

Según aseguraron desde la Provincia, los patrulleros no serán cedidos para uso de otro municipio sino para el Ministerio de Seguridad “como refuerzo en el marco de la emergencia sanitaria obligatoria Covid-19”. Y, a la vez, dejaron en claro que “dichos móviles serán restituidos a la dependencia originaria una vez transcurrida la emergencia sanitaria”.

Desde el Foro de Intendente Radicales, cuyos distritos son los más afectados, pidieron una reunión urgente con el gobernador Axel Kicillof para que se les dé una explicación concreta de la situación. “Es un atropello y una falta de táctica y estrategia. Si hacen falta móviles, que los compren”, le dijo a Ámbito el intendente de Brandsen, Daniel Capelletti.

La situación en los municipios afectados no es igual para todos. Hay dos casos: los que tienen convenios con la bonaerense y los que no. En el primer caso, la responsabilidad en materia de seguridad depende tanto del Ministerio como del municipio pese a que los recursos para poner mantener en funciones los patrulleros salen del bolsillo de los vecinos. Y no de manera directa, ya que no hay tasa destinada a seguridad sino que es un gasto corriente que cada intendente ya sabe que tiene que afrontar. Este es el caso de Brandsen.

En relación a aquellos distritos donde la seguridad depende de la Provincia, al no contar con un convenio, los intendentes son claros en el mensaje. Tal es el caso de Trenque Lauquen, donde gobierna Miguel Fernández, quien le aseguró a Ámbito que “si pasa algo en la Ciudad, la responsabilidad es de Berni”. Así las cosas, el jefe de distrito asegura “no querer creer que se trata de una cuestión política aunque es difícil encontrar una lógica de por qué todos los distritos son de Juntos por el Cambio”.

La situación es compleja ya que los intendentes perjudicados con la medida ya elevaron la voz y están a la espera de una respuesta que, pese a que desde el gobierno aseguraron que les darían hoy, todavía no llegó. “Tenemos un plan de seguridad armado para 114 mil hectáreas y de golpe te lo desarman de la noche a la mañana por un capricho de un ministro que no eligió la gente. El que tiene que responder al respecto es el gobernador”, agrega Capelletti.

Por su parte, Alejandro Federico, a cargo de Suipacha, sostiene que “no es momento de ensanchar la grieta. Y este tipo de actitudes no suman. Hay una intencionalidad política muy marcada”. Y agrega que “la ministra de Gobierno, Teresa García, dijo que nos iba a dar una respuesta pero no lo hizo. Entendemos la situación del Conurbano, pero no puede ser a costillas de nosotros. La solución a esto que nos llamen y mañana nos devuelvan los móvil”.

Desde Arrecifes dejan en claro que esta no es la primera vez que tienen que pasar por una situación de estas características. El municipio más afectado con la decisión de Seguridad (se llevaron tres patrulleros), contaba con un dron de vigilancia en la ruta 8 y 51 que fue solicitado por Provincia tras el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell y que nunca más volvió. “Sabíamos que por una cuestión de color político no nos iban a llegar cosas pedidas. Pero de ahí a que nos saquen, es distinto”, le dice a este medio Sergio Aldazábal, a cargo de Seguridad en el municipio. Y finaliza: “No renegamos que hay otras prioridades y que en este momento hay que ser más solidario que nunca pero sacarle a Arrecifes para darle a Lomas de Zamora, que tiene un presupuesto gigante…”.

Además de los mencionados, también perdieron patrullas Lanús, Lezama, Magdalena, Dolores, Maipú, General Madariaga, Pinamar, Balcarce, San Cayetano, Lobos, San Miguel del Monte, Ayacucho, Rauch, Sarmiento, San Pedro, Saladillo, Lincoln, Ameghino, Chacabuco, Bragado, Nueve de Julio, Rivadavia, Carmen de Patagones y General Lamadrid.