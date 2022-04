El PRO se planta y pone en debate el control de los planes y la asistencia social

En esa línea, el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti se mostró de acuerdo en avanzar con una modificación de la asignación de los planes sociales e involucrar de manera directa a los intendentes en la administración de la asistencia a los vecinos más necesitados.

“No tengo dudas de que los intendentes estamos en condiciones de administrar con mayor sensibilidad y sentido común la asistencia social", aseguró el intendente. Y agregó: " Hay un tema de volumen de intermediación que hace que los planes sociales se vuelvan poco transparentes. Pensamos, desde un punto de vista más estratégico, que los municipios puedan administrar los planes de los vecinos del distrito, otorgándoles la dignidad del trabajo".

Quien también se pronunció en el mismo sentido fue el jefe comunal de La Plata, Julio Garro. “Celebro que debatamos el lugar que ocupan los planes sociales en el país. Pero no podemos correr el eje: el verdadero debate acá es cómo creamos trabajo genuino ”. Y añadió: “Tiene que ser una herramienta de progreso, una asistencia que le sirva a las personas que lo necesitan para construir un futuro mejor. Y, necesariamente, tiene que terminar en un trabajo formal y estable. Para que eso pase, el Estado necesita generar reglas claras de inversión”.

Desde el PRO tienen pensado acercarle al ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, una propuesta concreta para, además, como aseguran, sacarle “un peso enorme, desde el punto de vista administrativo, al Gobierno nacional ”.

La idea es comenzar con una prueba piloto de “tres o cuatro distritos” y “si eso hace efecto” extenderla a los demás municipios, aseguran fuentes consultadas del partido amarillo.

Desde el Gobierno Nacional buscan contener la situación, aunque ya han adelantado que no habrá nuevos planes asistenciales, sino programas para crear trabajo.

“Nosotros estamos convencidos que la Argentina sale adelante con trabajo y no con planes sociales”, dijo Gustavo Aguilera, secretario de Articulación Social del Ministerio de Acción Social. “Por eso, les ofrecemos a los movimientos populares herramientas, máquinas, insumos materiales”.

El jefe comunal, Diego Valenzuela, también se sumó a lo postulado por sus pares y aseguro que “duele ver que sus hijos piensan en Ezeiza o en un subsidio. No debería haber una disputa por quién maneja los planes, sino por cómo creamos trabajo ”.

Y sumó: “Hay una disputa dentro del Frente de Todos producto de esta enorme conflictividad que hay en la coalición, una disputa de poder que tiene a los planes como rehenes y por ende a la gente como rehén”.

Más allá de proponer el debate, desde la oposición buscan aprovechar las distancias existentes en el seno del oficialismo y sacar provecho político para poder llevar la discusión de cara a la sociedad con el claro objetivo de convertirse en la voz de un sector que ve con malos ojos la asistencia social a las clases más postergadas del país.

El jefe comunal del Frende Todos, Julio Zamora, se refirió al respecto y sostuvo que “esta herramienta (por los planes) tiene un límite y debemos tender a otros objetivos, que tienen que ver con lo que dijo el ministro Zabaleta, que es convertir esos planes sociales en trabajo genuino. En la medida que no podamos transformar en trabajos los planes sociales no tenemos destino como Nación ”.

Un poco más duro, Juan José Mussi, jefe comunal de Berazategui, también del FdT, cerró: “Estoy en contra de los planes, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Me pone muy contento que el Presidente dijo estos últimos días que no va a dar más planes; se enoje quien se enoje, esa no es la forma de salir adelante”.