1.000 millones de dólares en deuda: la popular marca de ropa que se vio obligada a declararse en quiebra

La firma atraviesa un momento crítico y encara un proceso judicial mientras define qué camino tomará en el corto plazo.

Una de las principales marcas de indumentaria de Estados Unidos atraviesa su peor momento en 100 años.

La industria textil está pasando por un momento complejo a nivel mundial, con costos que no paran de subir y cambios en los hábitos de consumo. En medio de este problema, una reconocida empresa con una larga trayectoria quedó atrapada en una situación financiera difícil con deudas de miles de millones que derivó en una decisión extrema.

El caso generó impacto en el mercado, no solo por la magnitud de la deuda sino también por el peso histórico de la firma . La compañía, que cuenta con una gran presencia en América del Norte, busca sostener parte de su negocio mientras enfrenta un obstáculo complejo para su continuidad.

La historia de Eddie Bauer empezó en 1920 en Seattle, cuando su fundador abrió un pequeño local orientado a artículos de pesca . Con el paso del tiempo, la propuesta se amplió hacia prendas y equipamiento pensados para actividades al aire libre , lo que lo volvió un gigante en ese rubro.

La marca es reconocida por patentar la primera campera acolchada de plumas en Estados Unidos.

Uno de los primeros hitos de la marca llegó en la década del 30, con el desarrollo de una campera con relleno de plumas que marcó un antes y un después. Ese producto, que incluso obtuvo patente, impulsó el crecimiento de la empresa y la posicionó como referente en indumentaria técnica.

Durante la Segunda Guerra Mundial , la compañía participó en la producción de miles de prendas para el ejército de Estados Unidos. Años más tarde, sumó la venta por catálogo, lo que la hizo llegar a nuevos clientes.

El crecimiento siguió durante décadas y alcanzó su punto máximo a comienzos de los 2000, cuando llegó a operar cerca de 600 locales. Esa expansión la convirtió en una marca reconocida en distintos países.

Eddie Bauer quiebra La empresa hizo historia al equipar la primera expedición estadounidense al Monte Everest. Gentileza - Linda Moss/CoStar

Qué pasó con la cadena

En medio de un contexto económico complicado, la empresa inició un proceso bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos. La presentación se hizo ante un tribunal en Nueva Jersey, con el objetivo de reorganizar sus finanzas y analizar alternativas para seguir operando.

Los documentos judiciales muestran que tienen más de mil millones de dólares en deuda y menos de la mitad en activos. Como parte del plan, la compañía acordó con sus acreedores avanzar con una subasta de sus operaciones físicas. Este procedimiento, supervisado por la justicia, permitirá evaluar posibles compradores interesados en quedarse con parte del negocio.

La empresa cuenta con cerca de 200 locales, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Mientras se desarrolla el proceso, algunas tiendas siguen abiertas, aunque se están ajustando para reducir gastos. Desde la conducción de la firma señalaron que, en el último tiempo, la suba de costos, la inflación y la incertidumbre de los aranceles afectaron su rentabilidad y operación.

Pila de ropa La marca Eddie Bauer alcanzó su punto máximo con cerca de 600 tiendas en el 2001. Pexels

Más de 150 locales cerrarán: cuál es el futuro de la marca

Dentro del plan de reestructuración, la empresa confirmó el cierre de 174 tiendas para achicar la estructura y enfocarse en las unidades más rentables. La tienda online y las ventas mayoristas quedaron fuera del proceso judicial porque fueron transferidas previamente.

A pesar del difícil escenario, no todas las áreas de la compañía están involucradas en el proceso. La marca pertenece a Authentic Brands Group, que gestiona su propiedad intelectual y otorga licencias a distintos operadores. Dentro de ese esquema, una firma cuenta con la autorización para manejar las tiendas en Estados Unidos y Canadá, mientras que otras compañías administran operaciones en diferentes regiones.

El futuro de la marca dependerá principalmente del resultado de la subasta y de las decisiones que se tomen en el tribunal. La intención es mantener su presencia en el mercado, aunque con un modelo más acotado, para lograr reacomodarse y seguir en actividad.