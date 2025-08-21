Un gigante nórdico del software desembarca en Argentina y sale a reclutar talento local

La compañía finlandesa Tietoevry Create presentó su nuevo hub en Buenos Aires. Así continúa su expansión en América Latina, donde está presente en Brasil y Paraguay.

La compañía finlandesa Tietoevry Create , líder en software e ingeniería digital, anunció la inauguración de su nuevo hub en Argentina. El desembarco es parte de su estrategia de expansión en América Latina, donde está presente en Brasil y Paraguay .

La empresa forma parte del hólding Tietoevry, un gigante tecnológico nórdico con ingresos anuales de 2.000 millones de euros y más de 9.000 profesionales a nivel mundial.

Según explicaron los directivos de la compañía durante su presentación en sociedad, la elección de Argentina como paso siguiente de su expansión regional responde a que el país cuenta “con una fuerza laboral altamente calificada” , entre otras razones.

En función de esto, según detallaron a Ámbito , la empresa prevé contar con un plantel de 70 personas en lo que resta de 2025 y sumar otros 30 colaboradores en febrero de 2026. La ubicación de la nueva oficina en Buenos Aires está a punto de decidirse entre dos opciones, Palermo o Puerto Madero .

La oficina local a su vez es parte de Tietoevry Create Americas, por lo que está completamente integrada a su estructura global y dará soporte a proyectos en Europa, Estados Unidos e India.

Esta oficina también mejorará sus capacidades nearshore para América del Norte, brindando cobertura horaria óptima y apoyando su modelo operativo equilibrado entre nearshore y offshore. Esta estrategia permite una colaboración más ágil y cercana con clientes en Estados Unidos, Canadá y Europa, al tiempo que contribuye a entregas en Europa Occidental.

“Latinoamérica es un hub de talento clave para nosotros, y para seguir creciendo en la región, abrimos esta nueva oficina en Argentina, elegida por su calidad profesional, alineación horaria y ventajas operativas. El equipo local se enfocará en áreas como telecomunicaciones, salud y servicios financieros”, explicó Petr Grätz, Head of Delivery Operations Americas.

La oficina de Argentina se suma a las operaciones en Brasil (desde 2021) y Paraguay (desde 2023), con la intención de reforzar la cobertura en zonas horarias estratégicas y acercándose al talento tecnológico de primer nivel.

TIETOEVRY PRESENTACION Tietoevry Create se presentó en sociedad esta semana en Buenos Aires.

Oportunidades de empleo para profesionales de la tecnología

Para la conformación del equipo, Tietoevry Create apunta a seguir sumando talento argentino. Actualmente tiene abiertas 8 búsquedas de profesionales con un perfil tecnológico muy calificado. Los aspirantes pueden postularse a través del siguiente link https://careers.tietoevry.com/jobs?q=Argentina&options=&page=1

Según explican en la empresa, el equipo tendrá acceso a proyectos globales con clientes de renombre, oportunidades de aprendizaje continuo y una cultura diversa, colaborativa y con propósito.

La calidad del talento argentino es un dato que fue remarcado por los directivos durante la presentación del proyecto: “Argentina cumple un rol vital en nuestra estrategia global, no solo por su talento tecnológico, sino también por la riqueza cultural y las perspectivas únicas que su gente aporta a nuestros equipos y clientes. Los valores que vemos en Argentina -colaboración, creatividad y resiliencia- reflejan el corazón de Tietoevry Create”, comentó Josh Marquart, Head of Americas Market.

“En un mundo en constante transformación, vemos oportunidades en el cambio. El entorno dinámico y la influencia regional de Argentina la convierten en un punto clave para la innovación, el intercambio de conocimiento y la expansión de nuestras capacidades globales. Al integrar Argentina a nuestra red, fortalecemos nuestra capacidad de generar impacto real en los mercados, mientras construimos valor duradero para nuestros equipos y clientes”, completó.

Por su parte, Oleh Kulyk, Managing Director, Tietoevry Create Argentina, destacó: “Este nuevo capítulo es una piedra angular en nuestra visión de largo plazo para crecer en las Américas. Argentina ofrece talento excepcional, un gran encaje cultural y una mentalidad global: es el complemento perfecto para nuestras ambiciones. Lo que estamos construyendo acá es el resultado de una verdadera colaboración transfronteriza. Durante el último año, equipos de Europa, Estados Unidos y América Latina trabajaron juntos. Ahora estamos listos para escalar”.