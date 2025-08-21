La compañía finlandesa Tietoevry Create, líder en software e ingeniería digital, anunció la inauguración de su nuevo hub en Argentina. El desembarco es parte de su estrategia de expansión en América Latina, donde está presente en Brasil y Paraguay.
Un gigante nórdico del software desembarca en Argentina y sale a reclutar talento local
La compañía finlandesa Tietoevry Create presentó su nuevo hub en Buenos Aires. Así continúa su expansión en América Latina, donde está presente en Brasil y Paraguay.
Sus operaciones locales se enfocarán en sectores como telecomunicaciones, salud y servicios financieros.
La empresa forma parte del hólding Tietoevry, un gigante tecnológico nórdico con ingresos anuales de 2.000 millones de euros y más de 9.000 profesionales a nivel mundial.
Según explicaron los directivos de la compañía durante su presentación en sociedad, la elección de Argentina como paso siguiente de su expansión regional responde a que el país cuenta “con una fuerza laboral altamente calificada”, entre otras razones.
En función de esto, según detallaron a Ámbito, la empresa prevé contar con un plantel de 70 personas en lo que resta de 2025 y sumar otros 30 colaboradores en febrero de 2026. La ubicación de la nueva oficina en Buenos Aires está a punto de decidirse entre dos opciones, Palermo o Puerto Madero.
La oficina local a su vez es parte de Tietoevry Create Americas, por lo que está completamente integrada a su estructura global y dará soporte a proyectos en Europa, Estados Unidos e India.
Esta oficina también mejorará sus capacidades nearshore para América del Norte, brindando cobertura horaria óptima y apoyando su modelo operativo equilibrado entre nearshore y offshore. Esta estrategia permite una colaboración más ágil y cercana con clientes en Estados Unidos, Canadá y Europa, al tiempo que contribuye a entregas en Europa Occidental.
“Latinoamérica es un hub de talento clave para nosotros, y para seguir creciendo en la región, abrimos esta nueva oficina en Argentina, elegida por su calidad profesional, alineación horaria y ventajas operativas. El equipo local se enfocará en áreas como telecomunicaciones, salud y servicios financieros”, explicó Petr Grätz, Head of Delivery Operations Americas.
La oficina de Argentina se suma a las operaciones en Brasil (desde 2021) y Paraguay (desde 2023), con la intención de reforzar la cobertura en zonas horarias estratégicas y acercándose al talento tecnológico de primer nivel.
Oportunidades de empleo para profesionales de la tecnología
Para la conformación del equipo, Tietoevry Create apunta a seguir sumando talento argentino. Actualmente tiene abiertas 8 búsquedas de profesionales con un perfil tecnológico muy calificado. Los aspirantes pueden postularse a través del siguiente link https://careers.tietoevry.com/jobs?q=Argentina&options=&page=1
Según explican en la empresa, el equipo tendrá acceso a proyectos globales con clientes de renombre, oportunidades de aprendizaje continuo y una cultura diversa, colaborativa y con propósito.
La calidad del talento argentino es un dato que fue remarcado por los directivos durante la presentación del proyecto: “Argentina cumple un rol vital en nuestra estrategia global, no solo por su talento tecnológico, sino también por la riqueza cultural y las perspectivas únicas que su gente aporta a nuestros equipos y clientes. Los valores que vemos en Argentina -colaboración, creatividad y resiliencia- reflejan el corazón de Tietoevry Create”, comentó Josh Marquart, Head of Americas Market.
“En un mundo en constante transformación, vemos oportunidades en el cambio. El entorno dinámico y la influencia regional de Argentina la convierten en un punto clave para la innovación, el intercambio de conocimiento y la expansión de nuestras capacidades globales. Al integrar Argentina a nuestra red, fortalecemos nuestra capacidad de generar impacto real en los mercados, mientras construimos valor duradero para nuestros equipos y clientes”, completó.
Por su parte, Oleh Kulyk, Managing Director, Tietoevry Create Argentina, destacó: “Este nuevo capítulo es una piedra angular en nuestra visión de largo plazo para crecer en las Américas. Argentina ofrece talento excepcional, un gran encaje cultural y una mentalidad global: es el complemento perfecto para nuestras ambiciones. Lo que estamos construyendo acá es el resultado de una verdadera colaboración transfronteriza. Durante el último año, equipos de Europa, Estados Unidos y América Latina trabajaron juntos. Ahora estamos listos para escalar”.
