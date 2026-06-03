Una sola noche cuesta u$s70.000: cómo es y en dónde queda el lujoso hotel escondido

Este lugar es bastante exclusivo y no todos pueden abonar su extensa tarifa, pero quienes lo hagan gozarán de un sitio privilegiado.

Este lugar es una de las residencias más costosas del planeta.

Hay destinos que eligen millones de personas al año y otros que solo un grupo selecto puede usar como lugar para unas vacaciones llenas de lujo y privacidad. Este resort no es uno cualquiera: está entre los más destacados y exclusivos del mundo , por la cantidad de opciones que ofrece y por su alto costo para conseguir una reservación.

Ubicado en un punto bastante particular, les permite a sus huéspedes vivir una experiencia difícil de encontrar en otros lugares del planeta. Además de la calma que ofrece y el nulo contacto con otras personas, también cuenta con todo lo necesario para disfrutarlo al máximo.

El alojamiento se llama Cheval Blanc Randheli Private Island y pertenece a la marca hotelera de LVMH. Está ubicado en Noonu, una zona del norte de Maldivas , lejos de Malé, la capital del país, y forma parte de un complejo de lujo instalado entre playas, lagunas y villas frente al mar.

La residencia ocupa una isla privada de una hectárea y funciona aparte del resort principal. Durante la estadía, un solo grupo usa toda la propiedad, con acceso propio y sin compartir la playa, la pileta ni los espacios de descanso con otros huéspedes.

El lugar está preparado para 8 personas y tiene más de 2.200 metros cuadrados. Cuenta con cuatro dormitorios, entre ellos una habitación principal con vista al mar, baño doble, vestidor, oficina y sala privada. También hay dos cuartos para invitados y una villa separada, pensada para acompañantes o personal del grupo.

La casa principal incluye tres salones conectados, comedor, bar privado y sectores exteriores para comer al aire libre. Afuera hay una pileta de 25 metros, jardines tropicales, playa privada y áreas de descanso distribuidas alrededor de la residencia.

El traslado empieza en Malé, desde donde se toma un hidroavión hasta el complejo. Luego se llega a la isla privada por un embarcadero propio, separado de las zonas comunes del hotel.

Embed - CHEVAL BLANC MALDIVES | Fabulous luxury resort (full tour in 4K)

Miles de dólares por noche: qué incluye

La noche en esta isla privada cuesta alrededor de u$s70.000. Ese precio corresponde al uso completo de la propiedad, no a una habitación individual dentro del hotel. Con esa tarifa, una estadía de 30 noches llega a u$s2.1 millones antes de sumar consumos especiales o servicios contratados aparte.

El valor incluye la residencia de cuatro dormitorios, la playa privada, la pileta, los jardines, el bar, el comedor, los salones y los espacios exteriores. Todo queda reservado para el mismo grupo durante la estadía, con personal dedicado y acceso separado.

La propiedad también cuenta con spa privado, sala de tratamientos, gimnasio y sala de cine. Además, tiene pabellones de meditación y sectores de bienestar dentro de la misma isla, sin necesidad de depender de áreas compartidas para ese tipo de servicios.

El equipo de atención está disponible durante las 24 horas. Ese personal se ocupa de la asistencia diaria, las comidas, los traslados internos y la organización de actividades dentro de la propiedad, según lo que necesite el grupo alojado.