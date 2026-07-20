De acumular deudas por millones a un regreso histórico: la transformación de Lindsay Lohan

La figura pasó por momentos muy oscuros, pero recibió el apoyo necesario y hoy disfruta una realidad muy distinta en Hollywood.

La famosa actriz de los 2000 no permitió que sus problemas la hundieran para siempre.

Durante los primeros años de la década del 2000, Lindsay Lohan se convirtió en una de las caras más reconocidas de Hollywood . Con apenas 20 años, ya era la protagonista de producciones exitosas, firmaba contratos millonarios y acumulaba una fortuna que la ubicaba entre las actrices jóvenes mejores pagas de la industria .

De todas formas, ese crecimiento económico se frenó de golpe por sus problemas personales , conflictos legales y una fuerte caída en las oportunidades laborales que cambiaron su vida. Después de varios años difíciles, la actriz logró reconstruir su carrera y recuperar la estabilidad tanto en el plano profesional como en el personal.

El salto definitivo de Lindsay Lohan llegó en 1998 con " Juego de gemelas ", aunque sus mayores ganancias aparecieron algunos años después. Antes de cumplir los 21 años, ya había acumulado más de u$s30 millones únicamente en salarios provenientes del cine y la televisión. Entre los pagos confirmados de su carrera, algunas de las cifras más altas son:

La suma de todos esos contratos alcanza los u$s32.056.480 . De todas formas, a ese monto hay que agregarle los ingresos por campañas publicitarias, modelaje, discos, licencias comerciales y una producción para "Playboy", por la que cobró u$s1.000.000 .

A pesar de contar con ese importante flujo de ingresos, no fue suficiente para sostener sus finanzas . Gran parte del dinero se destinó al pago de impuestos, representantes, abogados y otros gastos asociados a su carrera, mientras que su estilo de vida era muy costoso.

En 2012 alquiló una vivienda de 232 metros cuadrados en Beverly Hills por u$s8.000 mensuales, pero al mismo tiempo acumuló una deuda de u$s46.000 con el hotel Chateau Marmont, por lo que le prohibieron la entrada al establecimiento.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) embargó sus cuentas bancarias por una deuda de u$s234.000 en tributos impagos. Mientras tanto, su valor dentro de la industria cayó porque los productores dejaron de ofrecerle papeles con grandes presupuestos debido a los retrasos en los rodajes, los conflictos judiciales y el alto costo de asegurar sus participaciones. Lo que hizo que pasara de cobrar u$s7,5 millones por película a aceptar proyectos con presupuestos mucho más modestos.

La icónica actriz atravesó la adversidad. Gentileza - Ig: @lindsaylohan

La inesperada ayuda que encaminó su renacimiento

Uno de los momentos decisivos llegó en 2013 gracias a Oprah Winfrey, ya que la conductora y empresaria acordó con la actriz un contrato valuado en u$s2 millones para una entrevista exclusiva y una serie documental de ocho episodios que retrataba su intento por reconstruir su vida.

Aunque una parte importante de ese dinero terminó destinandose al pago de impuestos y otras obligaciones pendientes, durante la producción, Oprah tuvo conversaciones muy directas con Lohan y la impulsó a cambiar varios aspectos de su vida cotidiana.

En paralelo, Charlie Sheen también intervino para ayudarla con parte de sus compromisos fiscales, entregandole u$s100.000 para reducir una parte de la deuda tributaria que enfrentaba en ese momento.

Con el paso de los años, Lindsay Lohan dejó Los Ángeles, se instaló en Dubái junto a su esposo Bader Shammas y encontró un contexto mucho más tranquilo para reorganizar su vida. Su regreso artístico empezó con "Falling for Christmas" en 2022 y siguió con nuevas producciones de Netflix y "Otro viernes de locos" en 2025, película que superó los u$s150 millones de recaudación mundial.

Desde niña facturaba una fortuna. Gentileza - Ig: @lindsaylohan

El patrimonio actual de Lindsay Lohan

Después de atravesar una de las caídas financieras más polémicas de Hollywood, Lindsay Lohan volvió a construir su patrimonio, que actualmente se encuentra en u$s5 millones. Si bien es mucho menor a lo que llegó a ganar durante su etapa de mayor éxito, es mucho más de lo que tenía los años en los que enfrentó embargos, deudas y una fuerte falta de liquidez.

Además de su trabajo como actriz, hoy gana dinero gracias a proyectos como productora, campañas publicitarias y distintos emprendimientos comerciales. Su vuelta a la industria también le permitió volver a participar en producciones millonarias, con una carrera que encontró una nueva etapa después de años llenos de dificultades financieras y personales.