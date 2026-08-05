De cuánto es la fortuna de Elijah Wood y cuánto ganó como Frodo en El Señor de los Anillos

Desde sus primeros papeles infantiles hasta convertirse en un referente del cine fantástico, construyó una carrera con ingresos muy diversos.

Un actor con una fortuna millonaria no siempre obtuvo contratos acordes con el éxito de sus películas. El caso de Elijah Wood suele llamar la atención porque protagonizó una de las trilogías más exitosas de la historia del cine , aunque su salario inicial estuvo lejos de los números que muchos imaginan.

Con una carrera que comenzó cuando era apenas un niño, el intérprete estadounidense logró mantenerse vigente durante más de tres décadas gracias a una combinación de producciones comerciales, cine independiente, series y proyectos como productor. Esa diversidad explica buena parte de su patrimonio actual.

Elijah Wood nació el 28 de enero de 1981 en Cedar Rapids, Iowa, Estados Unidos. Su vínculo con el mundo del espectáculo comenzó desde muy chico, cuando participó en concursos de modelaje y comerciales de televisión antes de mudarse con su familia a Los Ángeles para desarrollar su carrera artística.

Sus primeras apariciones en la pantalla grande llegaron a fines de la década de 1980 con pequeñas participaciones, aunque rápidamente empezó a ganar reconocimiento por trabajos en películas como Avalon, Forever Young, The Good Son, North, The Faculty y Deep Impact. Durante esos años se consolidó como uno de los actores infantiles más conocidos de Hollywood.

El gran punto de inflexión llegó en 1999, cuando Peter Jackson lo eligió para interpretar a Frodo Bolsón en la adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos. Para conseguir el papel, Wood incluso grabó una audición casera caracterizado como el personaje, una decisión que terminó siendo determinante para convencer al director.

Tras el fenómeno mundial de la trilogía, el actor eligió un camino diferente al de otras estrellas de grandes franquicias. En lugar de enfocarse únicamente en superproducciones, alternó proyectos independientes con trabajos de doblaje, televisión y producción cinematográfica mediante su compañía SpectreVision, especializada en cine de género.

El actor construyó una carrera dentro y fuera de las grandes franquicias. Disney+

El éxito de El Señor de los Anillos y su salario por la trilogía

La trilogía basada en las novelas de J. R. R. Tolkien se filmó de manera consecutiva en Nueva Zelanda durante aproximadamente 16 meses, una apuesta inédita para la industria en ese momento. Esa decisión también tuvo consecuencias en los contratos del elenco, ya que los actores no pudieron renegociar sus salarios entre una película y otra después del enorme éxito de la primera entrega.

Wood habría cobrado entre u$s250.000 y u$s350.000 por la primera película. Más adelante habría recibido mejores condiciones económicas, incluyendo pagos adicionales vinculados al desempeño comercial de la franquicia, aunque las cifras exactas nunca fueron confirmadas oficialmente.

En 2025, el propio actor explicó que el sueldo recibido no alcanzaba para "vivir tranquilo el resto de su vida", ya que los contratos fueron firmados antes de que la saga se transformara en un fenómeno global. También remarcó que participar en la producción representó una oportunidad única y que el verdadero valor estuvo en el impacto que tuvo sobre su carrera.

La trilogía recaudó cerca de u$s2.900 millones en todo el mundo y ganó 17 premios Oscar, incluido el de Mejor Película para El retorno del Rey. Ese reconocimiento convirtió a Wood en una figura internacional y abrió la puerta a numerosos proyectos posteriores.

El patrimonio de Elijah Wood

El patrimonio de Elijah Wood en torno a u$s10 millones. Esa cifra contempla los ingresos obtenidos como actor, productor, trabajos de voz, inversiones inmobiliarias y otros proyectos desarrollados durante más de 30 años de carrera.

Además de continuar actuando, Wood impulsó su faceta como productor a través de SpectreVision, empresa detrás de películas como Mandy y A Girl Walks Home Alone at Night. Esa diversificación le permitió sostener su actividad en Hollywood sin depender exclusivamente de grandes franquicias.